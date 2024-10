Foi argentino o primeiro técnico campeão brasileiro

Até 1958, não havia uma competição nacional de clubes. Em 1959 foi instituída a Taça Brasil, hoje reconhecida como o primeiro Campeonato Brasileiro. O vencedor foi o Bahia. Numa série melhor de três, derrotou o Santos na Vila Belmiro (2 x 3). Perdeu o segundo jogo na Fonte Nova (0 x 2). Ganhou do Santos na final no Maracanã (3 x 1).

O técnico do Bahia era Ifigênio Freitas Bahiense, o Geninho. Dirigiu o time nos dois jogos, mas deixou o Bahia antes da final no Maracanã. Então o Bahia contratou o técnico argentino Carlos Martín Volante para dirigir o time na final. O Bahia ganhou do Santos no Maracanã, sendo Carlos Volante o primeiro técnico campeão brasileiro.

A saída do técnico Geninho não foi bem explicada. Após a derrota no segundo jogo, Geninho alegou que estava com muita saudade do Rio de Janeiro. Então pediu para deixar o clube. Foi atendido. Nunca imaginou que o terceiro jogo seria exatamente no Rio, no Maracanã.

Por estas inexplicáveis coisas do destino, o título de campeão brasileiro ficou com o técnico argentino Carlos Volante, que dirigiu o Bahia em apenas um jogo, exatamente o jogo final.

Massagista

É incrível a história de Carlos Volante. Ele foi o massagista da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1938 na França. Carlos estava com 28 anos e jogava em clubes franceses. Queria voltar para a América. Como a Seleção Brasileira estava sem massagista, Carlos pediu ao técnico Adhemar Pimenta para exercer a função. Adhemar aceitou.

Convite

A aproximação de Carlos Volante com a Seleção Brasileira lhe valeu um convite para vir jogar no Flamengo. Ele foi campeão carioca três vezes: 1939, 1942 e 1943. Fez o maior sucesso. Após encerrar a carreira de jogador, foi ser treinador. Como técnico, Carlos Volante foi bicampeão gaúcho pelo Internacional em 1947 e 1948.

Na Bahia

Carlos Volante foi duas vezes campeão baiano no comando do Vitória. Ganhou em 1953 e em 1955. A sua contratação pelo Bahia tem uma outra versão, diferente da que foi citada acima e que dá conta da saída de Geninho porque estava com saudade do Rio de Janeiro.

Outra versão

Consta que em 1959 Carlos Volante passou a fazer parte da comissão técnica do Bahia. O técnico Geninho era policial. Dirigiu o time nos dois primeiros jogos da fase final com o Santos. Para o terceiro jogo, por estar de serviço no quartel, Geninho não teria sido liberado. Aí o argentino Carlos Volante dirigiu o time na grande decisão.

Conclusão

A sorte ficou com o argentino Carlos Volante, primeiro técnico campeão brasileiro. Aliás, o nome volante, como hoje são chamados os atletas que atuam na frente da área, é uma homenagem a Carlos Volante, que se notabilizou na posição. Será que Vojvoda repetirá o feito de Carlos Volante, tornando-se também campeão brasileiro?