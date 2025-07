Fluminense a um passo da final da Copa do Mundo 

Qual o tamanho do passo? Só não pode ser maior que o das pernas. Não adianta forçar. É o da medida certa. O técnico Renato Gaúcho sabe. Em 1983, quando ele era jogador, foi campeão mundial pelo Grêmio, na vitória (2 x 1) sobre o Hamburgo. Renato marcou os dois gols: um no tempo normal e o da vitória na prorrogação.

Na função de treinador do Grêmio, Renato Gaúcho também decidiu um Mundial de Clubes. Foi vice-campeão mundial em 2017. O Real Madrid venceu, 1 a 0, gol de Cristiano Ronaldo. No Real Madrid os astros Navas, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Cristiano Ronaldo e Benzema. Renato tirou leite de pedra.

Renato tem significativa bagagem em decisões. Isso será de grande valia, logo mais, diante do Chelsea. O time inglês tem mais experiência internacional. Mas isso não é tudo. Na fase de Grupos, o Chelsea perdeu para o Flamengo (3 x 1). Nas oitavas, goleou o Benfica (4 x 1). Nas quartas, eliminou o Palmeiras. É forte.

O Fluminense está muito bem. No time, três jogadores que fizeram bonito no futebol cearense: Samuel Xavier (ex-Ceará), Lima (ex-Ceará) e Hércules (ex-Fortaleza). Vamos torcer por eles, claro.

Gigantes

Na outra semifinal, amanhã, em Nova Jersey, Paris Saint-Germain x Real Madrid. Como sempre, o Real Madrid. Na fase de Grupos, o Real passou invicto: 1 a 0 no Al-Hilal, 3 a 1 no Pachuca e 3 a 1 no Salzburg. Nas oitavas, ganhou (1 x 0) da Juventus. Nas quartas, ganhou (3 x 2) do Borussia Dortmund. O Real é forte candidato ao título.

Derrota

O Paris Saint-Germain terminou em primeiro lugar na fase de grupos, mas perdeu para o Botafogo (1 x 0) na segunda rodada. Nas oitavas, goleou (4 x 0) o fraco Inter Miami. Nas quartas, seu melhor desempenho foi ganhar (2 x 0) do Bayern de Munique. O Real Madrid é tido como favorito.

União

O Fluminense chegou à fase semifinal com um modelo de futebol eficiente. Não tem astros do futebol mundial, mas estabelece sua força no conjunto, na aplicação tática, na determinação do grupo. Renato Gaúcho sabe muito bem gerenciar situações na qual, pelo espírito de união, supera possível superioridade técnica dos adversários.

Cenário

O futebol europeu está numa fase superior a todos os demais. Emplacou três times nas semifinais: Paris Saint-Germain, Real Madrid e Chelsea. Após 2012, quando o Corinthians se sagrou campeão do mundo, os europeus venceram todas as decisões, máxime diante de times brasileiros.

Após o Corinthians

Campeões do Mundo: em 2013, Bayern de Munique; 2014, Real Madrid; 2015, Barcelona; 2016, Real Madrid; 2017, Real Madrid; 2018, Real Madrid; 2019, Liverpool; 2020, Bayern de Munique; 2021, Chelsea; 2022, Real Madrid; 2023, Manchester City; 2024, Real Madrid. O Fluminense, portanto, no meio de feras.