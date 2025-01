Faltam cinco dias para começar o “Manjadinho”

Graças a Deus o fim de semana passado foi o último sem jogos oficiais. No dia 18, sábado próximo, começa o Campeonato Cearense. O “Manjadinho” está de volta. Fórmula simplificada como simplificada foi a do ano passado. Os primeiros colocados de cada grupo passam direto para as semifinais.

As novidades são Tirol e Cariri, debutantes da temporada. O Tirol teve ascensão meteórica. Em 2021 fez a sua estreia como time profissional, disputando a Série C local. Em apenas três anos, alcançou a elite do futebol cearense. Há grande expectativa sobre o que poderá produzir.

O Cariri, em 2020, disputou a Série C do Campeonato Cearense. Também teve uma ascensão meteórica. Em quatro anos de atividade profissional, subiu para a elite. Tal como o Tirol, é um clube-empresa. Portanto, é um investimento que terá de dar retorno. Não são times de massa.

O Campeonato Cearense é uma competição de tiro curto. Uma espécie de pré-temporada para os que, como Ceará e Fortaleza, vão disputar competições consideradas mais exigentes.

Tempo de duração

O Campeonato Cearense começa no dia 18 de janeiro, sábado próximo, e termina no dia 22 de março. A competição dura menos de três meses. É quase nada com relação ao que já foi há alguns anos. Havia três turnos de ida e volta. Durava quase o ano inteiro.

Ausência

Claro que a ausência do Guarany de Sobral, do Icasa e do Guarani de Juazeiro do Norte será muito sentida. Eu não sei o que houve para que essas três tradicionais equipes perdessem forças. A presença das três queridas agremiações deveria ser “clásula pétrea”.

História

Verdade seja dita: a maior e mais importante fase do futebol sobralense correspondeu ao período em que o dirigente Luiz Melo Torquato esteve no comando do Guarany. Luiz era polêmico. Tinha liderança. Sem ele, o famoso rubro-negro da Princesa do Norte entrou em declínio. E acabou fora da elite.

Jornadas memoráveis

O Campeonato Cearense chegou a ser disputado por 16 equipes. Narrei jogos em Quixadá, Sobral, Juazeiro Do Norte, Limoeiro do Norte, Boa Viagem, Crato, Itapajé, Itapipoca e Uruburetama. Não tive a oportunidade de narrar direto de Crateús, São Benedito, Trairi, Iguatu e Russas, que também fizeram parte da primeira divisão.

Conclusão