Falta um título de campeão do Brasil

Nestas paralisações chamadas de “Datas Fifa”, vou para elucubrações. Debruço-me sobre a posição do futebol cearense no cenário nacional. Qual o nosso lugar? Qual o nosso papel? Já somos da Série A ou a transitoriedade traduz melhor o mundo em que vivemos?

A meu juízo, já alcançamos a maturidade da Série A, mas falta ainda a consolidação. O reconhecimento público virá não apenas com uma permanência perene, mas com títulos nas duas principais categorias, ou seja, no Campeonato Brasileiro da primeira divisão e na Copa do Brasil.

Até hoje, esbarramos no vice-campeonato. O Fortaleza foi vice-campeão da Taça Brasil de 1960 e de 1968. O Ceará foi vice-campeão da Copa do Brasil de 1994. É bom frisar que o Fortaleza foi vice-campeão da Copa Sul-Americana de 2023. Falta a consagração como legítimo campeão.

As paralisações só trazem uma coisa boa: a chance de recuperação de atletas contundidos. No mais, não passam de inércia sem graça, insossa, inoportuna, sem sentido.

Cinco pontos

Após a rodada de domingo, uma nova esperança tomou conta do Fortaleza. A distância para sair da zona passou a ser de cinco pontos. Engana-se quem diz que a distância é de quatro pontos. Ora, com mais quatro pontos o Leão empata com quem está fora da zona, o Santos. Para ultrapassá-lo, o Leão precisa de cinco pontos.

Viável

A saída da zona passou a ser viável, mas dependerá de uma série de vitórias do Leão e de tropeços dos concorrentes. Por isso mesmo, esqueçam o primeiro tempo do jogo diante do Juventude. Tem de pensar do golaço de Mancuso para frente. Um time com energia, jamais com a apatia da fase inicial no Estádio Alfredo Jaconi.

Dois melhores

O Ceará tem feito alguns bons jogos. Mas, a meu juízo, os dois melhores momentos do Vozão foram na vitória sobre o Cruzeiro no Mineirão e na recente vitória sobre o Santos no Castelão. Comportamento compacto, consciente, próprio de quem tem uma proposta definida.

Estrelas

Está provado que não é preciso ter um time de estrelas para fazer boa campanha. Basta um grupo de bons jogadores, que se identificam com o ideal proposto e assumem o compromisso de alcançá-lo. O Ceará tem um grupo de bons profissionais. É por isso que está dando certo.

Conclusão