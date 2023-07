Falta pouco para alcançar o G-4

Termina na segunda-feira, dia 24 de julho, a primeira fase da Série B nacional. Até aí, uma situação. A partir da 20ª rodada, tudo muda de configuração. Motivo simples: na primeira fase da competição, os pontos perdidos poderão ser recuperados no jogo de volta. Na segunda fase, os pontos perdidos estarão definitivamente perdidos. Costumo dizer que é uma espécie de “tie break” do vôlei. Tudo é muito rápido. O objetivo do Ceará é chegar rapidamente ao G-4. A vitória sobre o Vila Nova foi fundamental.

Agora vem o Juventude, domingo, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Juventude é concorrente direto do Vozão. Os dois estão colados. O Ceará (28 pontos) é o oitavo. O Juventude (29 pontos) é o nono. As campanhas são bem semelhantes. O Ceará chegará aos 31 pontos, com todo o direito de sonhar com o G-4 nas rodadas seguintes. O time vem melhorando nas mãos do técnico Guto Ferreira. Ampliam-se as esperanças de que Guto conseguirá a tão almejada sintonia fina. Há animadores sinais de avanço, embora ainda pairem no ar algumas incertezas em razão das oscilações. Mas os medos das primeiras rodadas foram afastados, máxime com os recentes resultados obtidos.

O gol

A marcação de um gol é a melhor forma de festejar o retorno de um atleta que já não vinha tendo unânime reconhecimento. E não foi a marcação de um gol simples, mas o gol da vitória, nos acréscimos. O gol dos três pontos. Assim aconteceu com Luiz Otávio, do Ceará. Ele pode não ter o mesmo condicionamento de alguns anos passados, mas compensa com a sua experiência.

No Juventude

Matheus Vargas, que teve boa passagem pelo Fortaleza de 2019 a 2022, enfrentará o Ceará. Depois do Fortaleza, Matheus esteve no Sport de Recife. Hoje é titular do Juventude. Não conheço a maioria do elenco do Juventude, não obstante as pesquisas que fiz. O técnico Thiago Carpini tem conseguido bons resultados.

Pensei

Quando Moisés deixou o Fortaleza, contratado pelo Cruz Azul do México, a primeira indagação foi sobre quem seria seu substituto imediato. Logo lembrei de Romarinho. Mas o técnico Vojvoda não o aproveitou. A meu juízo, o melhor momento de Romarinho foi quando esteve sob o comando de Rogério Ceni. Vojvoda pensa diferente.

Postura

O Palmeiras, adversário do Fortaleza, está sob pressão. Todos conhecem a exigência da torcida palmeirense. O time não vence há cinco jogos. E foi eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo. Então, passou a ser obrigação uma vitória sobre o Fortaleza. Sendo assim, é previsível que o técnico Abel Ferreira queira um time altamente ofensivo.

Precaução

Penso que o técnico Vojvoda, no Allianz Parque, começará com uma postura cautelosa. Ele quis fazer assim no Maracanã diante do Flamengo, mas teve de mudar quando o Leão logo no início tomou um gol decorrente do pênalti inventado pela arbitragem. Depois, de acordo com as circunstâncias, vai liberando o time para iniciativas incisivas.

