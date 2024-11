Falta pouco, Leão!

Os erros das arbitragens contra o Fortaleza, acumulados durante a temporada, impediram que o Leão permanecesse colado no Botafogo e no Palmeiras. Assim, o foco tricolor passou a ser a luta pela vaga direta na Copa Libertadores, ou seja, ficar entre os quatro melhores do Brasil.

O Fortaleza tem uma margem pequena, mas muito útil: dois pontos a mais que o Flamengo e quatro pontos a mais que o Inter, os dois perseguidores mais próximos. No Castelão, enfrentará o Flamengo na 35ª rodada, dia 24 de novembro, e o Internacional na última rodada, dia 12 de dezembro.

Questão agora é o Leão não vacilar diante dos times de porte médio como o Juventude (sábado próximo), Vitória (Castelão, 01/12) e Atlético-GO (Castelão, 04/12). Qualquer tropeço nesses jogos poderá criar embaraços, caso Flamengo e Internacional consigam apenas vitórias nos seus compromissos.

Falta pouco para o Leão alcançar o objetivo de ficar no G-4. Futebol para ganhar a classificação o Fortaleza já provou que tem. Agora é saber se as péssimas arbitragens deixarão o Leão vencer.

“Campeonato Carioca”

No caminho tricolor, um “Campeonato Carioca”. O Leão enfrenta o Vasco (Castelão, 09/11), o Fluminense (Maracanã, 20/1) e o Flamengo (Castelão, 24/11). Na rodada de ida, o Fortaleza perdeu (2 x 0) para o Vasco em São Januário; ganhou (1 x 0) do Fluminense no Castelão; ganhou (1 x 2) do Flamengo no Maracanã.

Insucesso

Diante dos times cariocas, o Fortaleza somente tropeçou quando enfrentou o Botafogo, atual líder da competição. No Castelão, pela sexta rodada, empatou com o Botafogo (1 x 1). No jogo de volta, no Estádio Nilton Santos, perdeu por 2 a 0. O Botafogo faturou quatro pontos. O Leão faturou apenas um.

Sem desespero

Não adianta o Ceará, nas circunstâncias atuais, entrar em um processo de desespero. Será muito pior. Agora é sossegar o coração e fazer o que lhe for possível. Se der, ótimo. Se não der, vida que segue. O mundo não vai acabar por isso. Mas o Vozão terá de rever os planos para 2025.

Pontuação

Já está provado que, para ganhar a classificação, é necessário acumular pontuação significativa desde o início do certame, tal como fez o Santos. Assim, alguns tropeços ou acidentes de percurso não comprometerão o planejamento elaborado. Pode até haver oscilação, mas sem consequências graves.

Na luta

O Ceará, embora tendo de encarar uma situação bastante adversa, está na luta pela vaga. E pode, sim, ainda acontecer o milagre da ascensão. Em futebol tudo é possível. Apenas faço observações para que, caso não aconteça a subida do Vozão, o fato seja encarado com serenidade. Mas vale reafirmar que a esperança continua.

