Expectativa sobre o desempenho de David Luiz

O Fortaleza teve notáveis zagueiros que fizeram história no Pici. Um dos maiores ídolos foi Zé Paulo, carinhosamente chamado de o “Touro do Seu Tobias”. Marcou época. Coube a ele, durante alguns anos, a missão de marcar o maior ídolo do Ceará, Gildo Fernandes de Oliveira.

Cito outros zagueiros que deixaram a marca de seu talento na história tricolor. Wilkson Saraiva (estilo semelhante ao do Tite, atual zagueiro do Leão) e Pedro Basílio. Dois nomes que merecem nossas reverências. Vez por outra vejo Wilkson. Basílio já não está entre nós.

Quem encheu de encanto os olhos da torcida do Fortaleza foi Ronaldo Angelim. Notável. Também fez história no Flamengo. Dele o gol do título de campeão brasileiro de 2009 pelo Flamengo. Uma injustiça foi jamais ter sido convocado para a Seleção Brasileira, embora fosse o melhor zagueiro do Brasil.

Agora todos os olhares se voltam para David Luiz, um ídolo internacional. Não é o jovem David, mas traz a bagagem que poucos têm na vida: ser ídolo e campeoníssimo no futebol europeu. Torço pelo sucesso dele no Leão.

Pedido de ídolo

O jornalista Silvio Carlos, no seu livro de memórias, conta um episódio muito interessante, envolvendo o zagueiro Zé Paulo, então ídolo do Leão, e o dirigente do Fortaleza, José Raimundo Costa. Foi na década de 1960. Na semana de uma decisão com o Ceará, o Fortaleza tinha que renovar o contrato do Zé Paulo.

Diálogo engraçado

Zé Paulo apresentou sua proposta ao dirigente. Uma proposta alta demais. Seu Costa tomou um susto com o valor pedido. Então disse: “Zé Paulo, meu filho que é engenheiro, não ganha nem a metade desse valor”. Zé rebateu na hora: “Então mande o seu filho ir marcar o Gildo na decisão de domingo”.

Maior de todos

Gildo, o maior ídolo da torcida do Ceará em todos os tempos, estava no auge da forma. Foi um atacante notável, de excelente presença de área. Artilheiro. Goleador nato. Brilhou no Ceará e na Seleção Cearense. Quando o Corinthians ia contratá-lo, Gildo sofreu séria contusão. Não deu certo. Faltou-lhe sorte.

Admiração

Sou admirador do futebol de David Luiz. Torço para que ele marque com belas atuações a sua estada no Fortaleza. Com 37 anos, o atleta, que se cuida, pode apresentar um futebol de alta performance. Daniel Alves tinha 39 anos quando disputou pelo Brasil a Copa do Mundo do Catar em 2022.

Idade

Na Copa do Catar, em 2022, o zagueiro Thiago Silva estava com 38 anos. Na Copa do Mundo de 1962, no Chile, o lateral Nilton Santos foi bicampeão mundial com 37 anos e 14 dias. Na Copa do Mundo de 1966, o bicampeão mundial, Djalma Santos, estava com 37 anos e quatro meses. Quem se cuida supera a idade.