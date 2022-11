Euforia sim, mas sem exageros

Os torcedores brasileiros, com justificada razão, passaram a acreditar mais no hexa, após a boa apresentação da Canarinho na estreia com vitória (2 x 0) sobre a Sérvia. Mas é muito cedo ainda para conclusões definitivas. Houve dificuldades no primeiro tempo. Adversários mais qualificados estarão a caminho, caso o Brasil avance para as etapas seguintes. A euforia, até o fim da competição, há de ficar fora dos gramados. Em campo, deve prevalecer a extrema responsabilidade profissional, sem as falsas ilusões do “já ganhou”.

Entretanto, se a Seleção Brasileira seguir aplicada como na estreia, as vitórias acontecerão. Mais uma vez há que se esperar um jogo duro diante da Suíça. Aliás, na Copa de 2018, na Rússia, deu empate (1 x 1). Seis jogadores, que atuaram contra o Brasil naquela ocasião, fazem parte do atual elenco suíço: Sommer, Akanji, Ricardo Rodríguez, Xhaka, Embolo e Seferovic. Numa análise comparativa, o atual time brasileiro é melhor que o de 2018. Agora, na minha avaliação, as possibilidades de vitória brasileira são bem maiores. O leque de opções ofensivas no atual elenco é mais rico e versátil. Importante, a meu juízo, é deixar a euforia fora de campo.

Importância

Ouvi várias opiniões sobre a atuação de Neymar. Alguns entenderam que ele não jogou bem ou que ficou devendo. Penso diferente. Vejo a importância de Neymar na questão tática. Quando ele recebe a bola, dois ou três adversários cuidam de acompanhar-lhe os passos. Isso abre espaços e gera situações favoráveis à penetração dos companheiros nas defesas contrárias.

Pancada

Outro detalhe também importante: nenhum jogador brasileiro sofre tantas faltas, apanha tanto, quanto Neymar. É marcado na pancada mesmo. É policiado o tempo todo. Então, a análise de sua atuação tem de levar em consideração também esse aspecto. Aceito as opiniões contrárias. É normal. Mas achei muito útil a produção dele, mormente tendo em vista as circunstâncias do jogo.

O gol

Prestem atenção no primeiro gol brasileiro contra a Sérvia. Neymar recebe a bola fora da área, já perseguido por três adversários. Mantém o domínio da bola. Parte da direção da área, com os três sérvios na cola. Invade a área. Ele dá mais um drible. A bola sobra para Vini que toca para Richarlison marcar o gol. Vejam como foi importante a participação do Neymar.

Porrada

Segundo levantamento feito pela Opta Sports, Neymar é o jogador mais caçado da atual Copa do Mundo. Recebeu nove faltas nos 79 minutos em que esteve em campo. Nenhum outro atleta recebeu tantas faltas. Neymar apanhou mais no jogo contra a Sérvia do que a média de faltas que Maradona sofreu na Copa de 1986, quando foi campeão pela Argentina: 7,5 por partida. Absurdo.

