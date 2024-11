Euforia alvinegra sem fugir da realidade

O Ceará está com a mão na vaga para voltar à Série A nacional. Não depende de ninguém. Está à mercê de seu próprio esforço, de sua própria competência, de seu próprio talento. E se apresenta como favorito absoluto diante do Guarani-SP, seu próximo adversário.

O Guarani está rebaixado para a Série C. E não pode sequer sair da lanterna. Uma campanha pífia para um time que já foi campeão brasileiro da Série A. Pelas circunstâncias, a lógica aponta o Ceará como provável vencedor do jogo em Campinas. Mas todo cuidado é pouco.

Por maior que seja a vantagem alvinegra, o futebol não comporta vitórias antecipadas. A realidade é outra. Existem zebras. É contra as zebras que o Vozão terá de se prevenir. Terá de jogar diante do lanterna Guarani como se estivesse diante do líder Santos. Assim reduzirá todos os riscos.