Esperanças brasileiras no Mundial de Clubes

As oitavas de final vão mexer com os corações alviverdes, alvinegros, rubro-negros e tricolores. Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense entram na fase eliminatória. É o temido mata-mata. Um jogo que manda para casa ou carimba a passagem para a rodada seguinte.

Hoje, às 13 horas, na Filadélfia, Palmeiras e Botafogo lutam pela permanência. Não tem favorito. Lamentavelmente, um terá de arrumar as malas para a viagem de volta. A propósito, uma casa portuguesa, com certeza. Abel Ferreira, de Penafiel, Portugal, diante de Renato Paiva, de Pedrógão Pequeno, Portugal.

Amanhã, domingo, às 17 horas, em Miami, a mais brasileira cidade norte-americana, o Flamengo enfrentará o Bayern de Munique. Novamente os alemães. Sempre eles, os alemães. Musiala (3 gols), Olise (3 gols), Thomas Müller (2 gols), Coman (2 gols). Vai lá, Wallace Yan! Vai lá, Arrascaeta! Vai lá, Luiz Araújo! Vai lá, Bruno Henrique!

Segunda-feira, em Charlotte, às 16 horas, o Fluminense enfrentará a Inter de Milão. Sim, a Inter que sofreu uma goleada (5 x 0) do PSG, na decisão da Champions League. Mas casa jogo tem sua história. Não vai ser fácil.

Diferente

A fase eliminatória, em um único jogo, muda toda a configuração existente na fase de grupos. A margem de erro é mínima. Se o jogo vai para a decisão por pênaltis, vira loteria. Quem sofre um gol, tem de se expor mais. Corre o risco de sofrer o segundo gol. É tudo diferente.

Melhor

Na fase de grupos o Botafogo foi melhor que o Palmeiras. Obteve duas vitórias (seis pontos), sendo uma delas sobre o poderoso PSG, campeão da Champions League. O Palmeiras obteve apenas uma vitória. Aplicou 2 x 0 no Al Ahly. Empatou (0 x 0) com Porto e empatou (2 x 2) com o Inter Miami.

Líder

O Flamengo terminou líder do Grupo D. Seu melhor desempenho foi na vitória (3 x 1) sobre o Chelsea. Ganhou bem (2 x 0) do Espérance. E empatou (1 x 1) com o Los Angeles. O Bayern aplicou 10 a 0 no Auckland City (a pelada da Copa). Ganhou (2 x 1) do Boca Juniors. E perdeu do Benfica (1 x 0). Equilíbrio à vista.

Campanha

O melhor jogo do Fluminense foi, logo na estreia, no empate (0 x 0) com o Borussia Dortmund. Ganhou bem (4 x 2) do Ulsan. E empatou (0 x 0) com o Sundowns. A Inter fez uma boa campanha. Na estreia, empatou (1 x 1) com o Monterrey. Depois aplicou duas vitórias: 2 a 1 no Urawa e 2 a 0 no River Plate. Previsão de jogo duro.

Interesse

A partir de agora, a Copa do Mundo de Clubes alcançará maior interesse. São jogos com clubes mais qualificados. Além disso, há o aspecto eliminatório. Ainda assim, está muito longe do interesse que desperta a Copa do Mundo de seleções. Não mexe com o país como a Copa do Mundo de seleções mexe.