Esperança e fé em campo

Há momentos em que somente o futebol não resolve. É preciso algo mais. É preciso acreditar. Não, o acreditar vazio, da boca para fora. Mas o acreditar decorrente do compromisso interior. O desejo de superação, contra tudo e contra todos. Contra os números. Contra as estatísticas. Contra a lógica.

Todos dizem que o Flamengo vai golear. Todos dizem que o Fortaleza, vice-lanterna, já caiu. Mas cabe ao Fortaleza buscar forças, até mesmo onde não sabe, para mostrar que, não raro, o próprio futebol contraria a natureza das coisas. A história tem mostrado que os lanternas e vice-lanternas também aprontam.

Nestes meus 60 anos de profissão, já vi de tudo. Vi favoritos sucumbirem. Vi a humilhação de campeões. A história de Davi que, com uma funda e uma pedra, derrotou Golias. O Gigante é o Flamengo. O melhor é o Flamengo. O favorito é o Flamengo. A lógica é o Flamengo.

O Fortaleza está moribundo, mas não está morto. Vale um mínimo de esperança que seja. Vale um mínimo de crença que seja. E muito de brio, de dedicação, de luta. Disso, aliás, o Leão de Aço entende muito bem.

Em Minas

O Ceará também vai precisar, além do futebol, de força, coração e vida. Derrotar o Atlético é preciso. Afastar o espectro da zona maldita é preciso. Abrir distância dos que vêm atrás é preciso. É a corrida do ouro. Não o ouro em pó, mas em forma de três pontos. Ouro puro.

De virada

O Atlético-MG também quer se afastar da zona maldita. Tem dois pontos a menos que o Ceará (35 a 33). Afastado do Ceará duas posições. Estou a ver a Arena MRV repleta de atleticanos aos gritos. Mas o Ceará soube encarar o Cruzeiro diante de um Mineirão superlotado, cheio de cruzeirenses aos gritos. O Vozão ganhou, de virada.

Duas frentes

O Atlético tem uma desvantagem. Enquanto o Vozão concentra atenções na Série A, o Atlético está na semifinal da Sula. Na terça-feira passada, em Guayaquil, empatou (1 x 1) com o Independiente Del Valle. E terá o jogo de volta na próxima terça-feira. Dupla preocupação. Disso o Ceará poderá tirar o melhor proveito.

Equilíbrio

Por mais paradoxal que pareça, apesar de o Ceará ter melhor campanha que o Atlético, o time mineiro está sendo apontado como favorito. Motivo: atua em casa, na Arena MRV. É até melhor que assim seja, pois deixa o Vozão em alerta. Não vejo o Atlético como favorito. Antevejo um jogo muito equilibrado.

Preocupação

Meu temor com relação ao Ceará é simples: a oscilação. O time fez uma bela partida na vitória (3 x 0) sobre o Santos. Já diante do Botafogo, quando se esperava uma apresentação semelhante, o Ceará não produziu nada. Jogou ruim. A irregularidade na produção inquieta muito.