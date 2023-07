Esperança de G-4 só no returno

O Ceará começou muito mal a Série B do Campeonato Brasileiro. Assustou a torcida. Havia gente apressada, nas atitudes e nas opiniões, que já ali decretava o rebaixamento do Ceará, após apenas quatro rodadas. Coisa de louco ou de desesperado. Realmente foi um começo assustador, mas não a ponto de permitir pressuposta eliminação antecipada. O Vozão, no PV, tomou uma goleada do Guarani-SP (0 x 3). Também no PV perdeu para o Vitória-BA (0 x 2). Dois reveses nas duas primeiras partidas em casa. Muito ruim. Hoje, 17 rodadas depois, o Ceará é o11º colocado, com 25 pontos. Mudou de treinador.

Demitiu Gustavo Morínigo, contratou Eduardo Barroca. Demitiu Eduardo Barroca, contratou Guto Ferreira. Nos mares revoltos do futebol, quem mais afunda é o treinador, o menos culpado. É sempre assim. A situação do Ceará é confortável, quanto à zona de rebaixamento. O Vozão abriu dez pontos sobre a primeira equipe da Zona, a Chapecoense. Com relação ao G-4, não dá mais para chegar lá neste turno, que termina na próxima rodada. Entretanto, há possibilidade de tirar a diferença logo no início returno. Para isso, uma vitória hoje, diante do Vila Nova-GO, será fundamental.

Liderança

O Vila Nova faz ótima campanha. É líder isolado com 34 pontos. Embora o Criciúma tenha o mesmo número de pontos e de vitórias, o Vila tem o maior saldo de gols. Mas o líder Vila Nova foi surpreendido pelo Londrina na rodada passada. Perdeu por 1 a 0 no Estádio do Café no Paraná. Com um detalhe: o Londrina não vencia há nove jogos. São as coisas do futebol.

Desfalque

A força de ataque do Vila Nova está na dupla Caio Dantas e Guilherme Parede. Cada um tem cinco gols na competição. Acontece que Caio Dantas sofreu uma lesão. Ficou fora do jogo em Londrina. Também não atua no jogo de hoje. A previsão de retorno é para o jogo diante do ABC, no dia 22. Ótimo para a defesa do Ceará que terá uma preocupação a menos.

Expectativa

O atacante Guilherme Bissoli entrou no transcorrer dos dois últimos jogos do Ceará. Substituiu Nicolas. Ainda não dá para uma avaliação sobre a adaptação do jogador ao modelo adotado pelo técnico Guto Ferreira. Creio que isso somente será possível quando Bissoli tiver a oportunidade de atuar desde o começo da partida. Por enquanto, só expectativa.

Frustração

O que dói mais: perder para o Flamengo no Maracanã ou perder para o Cuiabá no Castelão? Ora, perder para o Cuiabá no Castelão. É o tipo da derrota que frustrou demais, principalmente porque, se o Leão tivesse vencido, estaria no G-4 da Série A. Mas há como neutralizar a frustração: ganhar do Palmeiras no Allianz. O Palmeiras tem caído de produção.

Leve declínio

O Verdão vem perdendo jogos e posições. Na Copa do Brasil, perdeu os dois jogos para o São Paulo, sendo eliminado nas quartas de final. Na Série A, não vence há cinco jogos: perdeu para o Bahia na Fonte Nova (1 x 0), perdeu para o Botafogo no Allianz (0 x 1), empatou (2 x 2) com o Athletico na Baixada, empatou (1 x 1) com o Flamengo no Allianz e empatou (0 x 0) com o Inter no Beira-Rio.