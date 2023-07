Erros individuais são comuns

Em 90 minutos e acréscimos de um jogo de futebol, muitas falhas individuais acontecem. A mais comum é o erro de passe. Nos dias de pouca inspiração, até os craques erram passes de dois ou três metros. O problema é quando o goleiro erra. Aí pode complicar. A função de goleiro requer cuidado especial. Ele pode fazer mil defesas milagrosas, mas, se comete um equívoco fatal, as defesas serão esquecidas. O goleiro do Fortaleza, João Ricardo, é a bola da vez.

Na minha avaliação, João Ricardo é um dos melhores goleiros da Série A nacional. Mas o seu erro na saída de bola que resultou no gol de Deyverson e, consequentemente, na vitória do Cuiabá, ainda repercute. Se o Fortaleza tivesse alcançado a vitória, de virada, tal erro teria caído no esquecimento. Como o Leão perdeu o jogo, o erro dele não foi esquecido. Fica a lição. Garanto que daqui para frente, João Ricardo prestará mais atenção na hora de repor a bola em jogo. Não quero acreditar que, por isso, vão pegar pelo pé o João. Prefiro destacar as notáveis defesas que João Ricardo vem fazendo no atual Campeonato Brasileiro. Seu trabalho competente não pode ser deixado de lado por uma falha que cometeu. Ele está muito acima da falha cometida.

Análise

Respeito demais as opiniões que escuto após as partidas. Algumas, pertinentes; outras, nem tanto. Por exemplo: críticas foram feitas à produção do Fortaleza na derrota para o Cuiabá. Tudo bem. O time não foi brilhante, mas também não jogou tão ruim como alguns quiseram pintar. Na fase final, o Leão foi para cima e criou as três chances claras de gol. Três bolas na trave. Logo...

Produção

Também ouvi críticas fortes à produção do Ceará no empate diante do Mirassol, em São Paulo. É preciso que se reconheça a limitação do elenco do Ceará. Só há um jogador diferenciado, pelo menos no momento. É o atacante Erick. Depois dele, o goleiro Bruno Ferreira vem fazendo boas atuações. Pode ser que os novos contratados façam a diferença. Tomara!

Paciência

Acredito que o Ceará possa crescer de produção. Mas isso requer trabalho continuado, persistente, máxime por orientação do técnico Guto Ferreira. Conhecendo a capacidade de cada atleta, o treinador descobre como melhor utilizá-lo. E daí obtém uma resposta positiva em termos de conjunto. Paciência, amigos.

Sucesso

O Ferroviário está cada vez melhor. O veterano Ciel, ao marcar três gols no Cordino, reafirmou a sua capacidade de superação. Agora vem a fase eliminatória, em jogos de ida e volta. O adversário do Ferrão poderá ser o Humaitá (do Acre) ou o Princesa do Solimões (do Amazonas), que lutam pela quarta colocação do Grupo 1. Será um outro tipo de disputa. Tem margem de erro reduzida.

Gramado

No dia 14 de novembro de 2022, o Castelão foi fechado. Motivo: o trabalho de recuperação do gramado. No dia 28 de fevereiro de 2023, foi entregue com o gramado pronto. No dia 02 de março, houve o primeiro jogo no novo gramado: Fortaleza 4 x 0 Maldonado. Agora, pouco mais de quatro meses depois, há uma reclamação geral contra o estado do gramado. O que houve de errado?

