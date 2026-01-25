Emoções e lágrimas no gol de Pedro Gilmar

O Ceará fez valer a sua melhor condição diante do Ferroviário. E, de certo modo, surpreendeu. Havia um certo favoritismo alvinegro, mas o que houve superou as expectativas. O gol de Pedro Gilmar, logo aos seis minutos de jogo, fez o Ferrão sentir o golpe. E não mais se encontrou.

Posso afirmar que o primeiro tempo foi do atacante Vina. A leitura e a distribuição de jogo saíram de seus passes. O gol de Pedro Gilmar (0 x 1) teve a magia de uma cobrança perfeita, executada por Vina. Aliás, o Vozão teve a virtude nos acertos dos passes longos, que deixaram atônito o Ferroviário.

No segundo gol, mais uma vez a visão de Vina, que descobre Pedro Henrique em ótima posição no ataque. O lançamento de Vina foi primoroso. De Pedro a bola para o gol de Matheus Araújo (0 x 2). O próprio Matheus Araújo fez o terceiro gol, após lançamento magistral de Zanocelo para Rafael Ramos. O cruzamento e o gol de Matheus (0 x 3).

Na fase final, o Ceará administrou a vantagem. E ampliou para 5 x 1, com gols de Lucca e de Fernandinho. O Ferroviário diminuiu com oportuno gol de Mena. Em nenhum momento, o Ferroviário conseguiu se estabelecer. Frágil na marcação, confuso na saída ao ataque e com poucas chances de gol. Foi ruim.