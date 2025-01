Em busca dos sonhos e estrelato

Começa hoje a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Até 1970, competiam apenas times de São Paulo. A partir de 1971, passaram a participar times de todo o Brasil. A Copinha, como era chamada, inchou. Hoje, são 128 clubes, distribuídos em 32 chaves de quatro equipes.

A competição passou a ser alvo de empresários em busca de revelações que possam lhes garantir elevados ganhos. Mas, a meu juízo, o processo de garimpagem tornou-se mais complicado pelo grande número de equipes envolvidas. O gigantismo diminui a possibilidade de melhor avaliação.

Nas disputas passadas, observei o uso de alguns estádios bem acanhados. Alguns com gramado comprometido. Assim, até mesmo atletas talentosos não conseguem desenvolver um futebol de boa qualidade. Não sei se, na presente edição, os organizadores cuidaram dessa parte.

Eu preferia o modelo antigo, com menos participantes. Permitia um acompanhamento mais adequado. Hoje, é possível que craques passem despercebidos e voltem para casa mais cedo. É jogo demais para tempo de menos.

Cearense

Quem mais brilhou na Copa São Paulo de Futebol Júnior foi o técnico cearense Marcelo Vilar. Em 2001, ele comandou o Roma Barueri, tornando-se campeão ao vencer, nos pênaltis, a decisão diante do São Paulo. Nessa decisão, atuaram pelo Roma os irmãos Evanardo e Ednardo, naturais de Itapipoca.

Sucesso

Na época, repercutiu muito o trabalho realizado pelo técnico Marcelo Vilar no Roma Barueri. Como prova disso, Marcelo viu crescer o seu prestígio no futebol paulista. Em 2006, por exemplo, ele assumiu o comando do time principal do Palmeiras. Foi a fae mais importante de sua brilhante carreira.

Nomes

Foram revelados na Copa São Paulo de Futebol Júnior vários jogadores que alcançaram sucesso internacional. Cito alguns: Cafu, Kaká, Robinho, Neymar, Gabriel Jesus, Vágner Love, Fred, Deco, Lucas Paquetá, Raí, Dida, Paulo Roberto Falcão, dentre outros.

Oportunidade

Está claro o motivo pelo qual os empresários estão de olho na competição. De repente, pode surgir um gênio da bola. O mercado está investindo alto em jogadores diferenciados. O bom olheiro descobre o craque ainda nos cueiros. A Copinha, apesar de inchada, ainda é uma boa chance para descobrir valores.

Estreias cearenses

Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, hoje, o Floresta estreia diante do Votuporanguense. Amanhã, o Tirol estreia diante do Santos e o Ferroviário diante do Athletico do Paraná. Domingo, o Fortaleza estreia diante do Carajás e o Ceará diante da Portuguesa Santista.