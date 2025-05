Eleição na CBF: o estado de Roraima merece respeito

O modelo mata-mata abre amplas possibilidades de surpresas nas competições que o adotam. Assim é a Copa do Brasil. Não raro, times menores, do ponto de vista técnico, conseguem classificações, mesmo enfrentando equipes consideradas superiores e favoritas.

A advertência é dirigida a todos, mas, hoje, especificamente, vale para o Fortaleza. Diante do Retrô, o Leão é o favorito. Tem todas as condições para garantir sua passagem às oitavas de final da Copa do Brasil. Entretanto, recomenda-se todo cuidado contra o “já ganhou”.

No empate em Recife, o Retrô deu muito trabalho. E, em certos momentos, esteve melhor que o Fortaleza. Entretanto, cinco dias depois, veio enfrentar o Floresta pela Série C nacional. Resultado: no Domingão, em Horizonte, o Floresta ganhou o jogo (1 x 0), gol de Thomas Kayck.

A meu juízo, o Fortaleza, apesar das recentes oscilações, tem qualificação superior. Em razão disso, está mais apto a alcançar o seu objetivo. Mas nada de subestimar o Retrô. O modelo mata-mata é traiçoeiro.

Missão difícil

Amanhã, o Ceará terá desafio mais complicado: enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. E mais: o Vozão precisa tirar a diferença. Se ganhar por vitória simples, leva a decisão para os pênaltis. Se ganhar por dois gols de diferença, fica com a vaga. Ao Palmeiras, basta o empate. O Palmeiras é o líder da Série A.

Surpresas

Todas as condições são favoráveis ao Verdão paulista. Joga pelo empate. Está em casa, no Allianz Parque. Torcida. Elenco maior que o do Ceará. Mesmo assim, não se admite o “já ganhou”. A Copa do Brasil é a Copa das surpresas. Vez por outra, seus resultados contrariam a natureza das coisas. Logo...

Eleições

Domingo próximo, o senhor Samir Xaud, será eleito presidente da CBF. Tenho escutado críticas ao candidato. Não o conheço. Não conheço a sua trajetória. Por isso, mantenho reservas. Seria uma leviandade criticá-lo, tendo por fundamento a opinião de terceiros.

Preconceito

Observei, por parte dos críticos, forte preconceito ao citar o estado de Roraima, de onde vem o senhor Samir. Se há motivos para criticar o candidato, que o façam com decência. Mas jamais pelo fato de vir de Roraima. Isso é discriminação. Roraima é um importante estado do Norte do Brasil. E merece respeito.

Valores