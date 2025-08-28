Efeitos imediatos ou demorados das contratações

Os times de futebol, de uma maneira geral, experimentam situações variadas, máxime quando a competição é do tipo légua tirana como o Campeonato Brasileiro. Oscilações são comuns. O que não é comum é uma queda absurda como a do Fortaleza.

Nas crises, o clamor da torcida é por contratações. Na pressão e na pressa, nem sempre as contratações correspondem às necessidades. Isso amplia sobremaneira a possibilidade de equívocos. O índice de erros tende a aumentar, retardando ainda mais a solução do problema.

Para não ficar apenas nos clubes locais, veja o que aconteceu com o Santos. Trouxe de volta o ídolo Neymar. Para efeito de marketing, ótimo. Para efeito de futebol, uma lástima. Neymar tem chorado, metido bronca no torcedor, mas futebol que é bom, até agora nada.

Ceará e Fortaleza contrataram. Abre-se a expectativa sobre o resultado das contratações, se de efeito imediato ou com “delay”. Detalhe: já no returno, o efeito terá de ser imediato. Se assim não for, perde o sentido.

Exemplo

O meia Vina teve passagem brilhante pelo Ceará. Na época, fez parte até da seleção da Série A do Campeonato Brasileiro. Teve também alguns momentos difíceis. Mas, no cômputo geral, foi altamente positiva a sua presença no Vozão. Agora é esperar a resposta.

Adiamento

A cada rodada, as cobranças da torcida do Fortaleza serão ampliadas. Na medida em que for aumentando o risco de rebaixamento, maior será a pressão. Até agora, não houve nenhum efeito positivo e imediato do grupo que chegou. O aguardado rendimento positivo está sendo adiado de jogo para jogo.

Marco

O jogo diante do Internacional poderá ser o marco divisor da campanha tricolor. Tal marco deveria ter sido uma vitória sobre o Mirassol. Não foi. A derrota gerou uma enorme frustração. Agora é ganhar do Inter em Porto Alegre. Poucos acreditam numa vitória do Leão. É verdade. Mas futebol também é feito de surpresas e zebras.

Avaliação

Os prognósticos indicam vitória do Internacional. Se o Inter vencer, será um resultado normal, independentemente da situação do Fortaleza no momento. Portanto. Uma vitória tricolor está na casa das exceções, mas pode acontecer. Até um empate ajudará.

Mais pressão