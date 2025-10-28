É hora de dar pressão no Santos

Os resultados do fim de semana colocam Fortaleza e Santos em uma disputa muito especial. Se der vitória do Leão, a diferença para o Santos cairá para dois pontos, com o mesmo número de vitórias (oito) e o mesmo número de jogos. Imaginem só a pressão da torcida santista, sábado próximo na Vila Belmiro.

Foi na Vila que, há duas rodadas, o Santos sofreu sério revés. O Vitória, que está na zona de rebaixamento, ganhou (0 x 1). Então, o cenário será o mesmo. É lá que acontecerá a primeira oportunidade para o Fortaleza manter viva a esperança conquistada na significativa vitória sobre o Flamengo.

Cada jogo tem sua própria história, desvinculada de tudo o que antes aconteceu. A vitória sobre o Flamengo já faz parte do passado. No modelo, cada partida por vez, a concentração agora está no novo desafio. O Santos esteve no Rio. E, na casa do Botafogo, empatou (2 x 2), comandando o placar duas vezes.

As situações estão imprevisíveis nesta reta final. O Fortaleza tem melhorado. Mesmo na derrota (1 x 0) para o Cruzeiro, em Minas, fez um belo segundo tempo. O Leão abre animadora possibilidade de novos e bons resultados.

Continuidade

Importante para o tricolor será a manutenção dos avanços. Uma derrota para o Santos terá um peso muito forte. Um empate, apesar de não ser o ideal, não trará o abalo da perda de três pontos. Quem está pendurado tem que assumir riscos. É o alto preço da situação gerada pelos insucessos anteriores.

Voltas da vida

Quem diria que, ainda neste 2025, o ídolo Vojvoda tivesse de enfrentar o clube pelo qual tanto lutou, tanto serviu, tanto amou, tanto chorou. E quem diria que a torcida do Fortaleza, que tanto o idolatrou, tivesse de torcer contra ele, justo ele, o melhor técnico do Leão em todos os tempos. Ironia do destino.

Inaceitável

Ainda não assimilei a derrota do Ceará para o Atlético-MG. Injusta derrota. Aquele gol miserável, aos 23 segundos, foi coisa do além. Entendi como fantasmas interferindo na vida real. É raríssimo um gol aos 23 segundos de partida. Vida que segue, Vozão. Agora é arregalar os olhos desde o primeiro segundo do jogo com o Fluminense.

Eles

Lá vem gente conhecida enfrentar o Ceará. Gente que foi daqui. Lima (ex-Ceará), Samuel Xavier (ex-Ceará) e Hércules (ex-Fortaleza). Eles vêm acompanhados de Keno (baiano), Cano (argentino), Canobbio (uruguaio), Bernal (uruguaio) e Soteldo (venezuelano). Tricolor multinacional.

Finalização