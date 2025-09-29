Dupla missão cearense contra o São Paulo

Hoje, no Morumbi, o Ceará terá a oportunidade de ampliar em três pontos a sua contagem, ficando ainda com a vantagem de um jogo a menos diante dos concorrentes. O adversário, o São Paulo, vem de uma sequência negativa, eliminado da Libertadores pela LDU. Perdeu os dois jogos.

Na Série A, o São Paulo tem oscilado demais. Empatou (2 x 2) com o lanterna, Sport. Ganhou (2 x 0) do Atlético-MG. Perdeu (1 x 0) do Cruzeiro. Ganhou (1 x 0) do Botafogo. Perdeu (1 x 0) do Santos. Não é um time confiável, já pela irregularidade de produção. É imprevisível.

A missão alvinegra é subir na classificação. Não gostei do Vozão no empate com o Bahia. Pedro Raul teve sua ausência sentida. Mesmo quando não assinala gol, Raul tem participação efetiva no comando. É uma preocupação permanente para as defesas adversárias.

O Ceará terá os retornos de Marcos Victor, Matheus Bahia, Fabiano Souza e Richardson. Lamentavelmente, Pedro Raul e Aylon são ausências certas. Isso reduz sobremaneira a força de ataque do Vozão. Mas, quem não tem cão...

Vitória

O Fortaleza venceu. Aplicou 1 a 0 no Sport, que afundou na lanterna, na decepção e na angústia de ver cada vez mais perto o espectro do rebaixamento. Ao Fortaleza cabe fazer a parte que lhe cabe, jogo por jogo. Não adianta perder energias com elucubrações que não levam a nada. Agora mira o São Paulo.

De camarote

Hoje, o elenco do Leão de Aço terá a privilegiada oportunidade de estudar o São Paulo diante do Ceará. É o São Paulo o seu adversário de quinta-feira próxima. Oportuno momento para o técnico Martín Palermo traçar seu plano tático, visando ao jogo de quinta-feira no Castelão.

Sofreguidão

Nesta altura do campeonato, importante é a vitória do Leão. Empate não serve. O empate é o resultado mais enganador que conheço. Fica em cima do muro sempre. Não tem o sorriso da vitória nem as lágrimas do fracasso. No atual momento do Fortaleza, empate e derrota têm consequências muito semelhantes.

Golaço

Adoro ver em campo a arte que faz a diferença. O golaço de Lucas Sasha na vitória (1 x 0) sobre o Sport foi um desses momentos raros do futebol, ou seja, o que reúne, ao mesmo tempo, inteligência, velocidade, matreirice e precisão. Um míssil disparado de longa distância. Coitado do goleiro: não viu nem por onde a bola passou.

Reciprocidade

O São Paulo está na área: hoje, diante do Vozão; quinta-feira diante do Leão. Os dois times cearenses têm a chance de recíproca ajuda. Uma vitória do Ceará deixará prostrado o time do Morumbi. Disso, o Fortaleza poderá tirar o melhor proveito. E uma vitória do Fortaleza segurará o São Paulo, permitindo a aproximação alvinegra.