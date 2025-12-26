Do sucesso ao rebaixamento, a queda inexplicável

No dia 08 de dezembro de 2024, ao término da última rodada da Série A, o Fortaleza comemorou um ano histórico: mais uma vez ocupava o quarto lugar. Estava, pois, entre os quatro melhores times do Brasil: Botafogo (1º, campeão), Palmeiras (2º) e Flamengo (3º). Libertadores direto.

No dia 07 de dezembro de 2025, faltando um dia para completar um ano do grande feito, veio a desolação de um rebaixamento até hoje não compreendido. O Leão teve confirmada queda (18º), após perder para o Botafogo (4 x 2) no Engenhão. Como, em um ano, pode um time se desmilinguir?

Há casos que fogem à lúcida análise dos comentaristas. Cair de produção, de um ano para outro, é normal. Mas não é normal cair tanto como o Fortaleza caiu. Foi desabando devagar. Em câmara lenta. Quando tentou reagir, já estava muito perto do abismo. Não deu para segurar.

O estrago foi tão grande que até o notável ídolo, o técnico Juan Pablo Vojvoda, perdeu o cargo, demitido. No futebol é assim: nem mesmo os grandes ídolos suportam uma sequência de insucessos. Tudo muito esquisito.

Ascensão

No dia 24 de novembro de 2024, após empatar com o Guarani (0 x 0) no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas-SP, o Ceará teve confirmada a sua subida para a Série A de 2025. O Vozão ficou com a última vaga: Santos (1º), Mirassol (2º), Sport (3º) e Ceará (4º). Uma festa.

Retorno

Após um ano e um mês, ou seja, no dia 07 de dezembro de 2025, no Castelão, o Ceará foi derrotado pelo Palmeiras (1 x 3). Viu confirmada a queda para a Série B de 2026. Um bate-volta como há muito tempo eu não via. Na reta final, o Vozão teve uma inexplicável queda de rendimento. Esquisito.

Juntos

Pior foi a queda do Sport. Uma sequência de fracassos e humilhações. Resultado: o Nordeste perdeu três vagas na Série A. Um empobrecimento terrível. Não houve um erro. Foram vários fatores que contribuíram para tamanho insucesso. O principal deles: a falta de correção de rumo em tempo hábil.

Oposto

Impressionante foi o que aconteceu com o Mirassol. Em 2024, classificou-se para a Série A de 2025. Subiu com o Santos (1º), Mirassol (2º), Sport (3º) e Ceará (4º). Diferente de Sport e Ceará, o Mirassol aplicou uma arrancada surpreendente na Série A. Foi o quarto colocado. Ganhou uma vaga direta na Libertadores.

Recomeçar

Agora, após a viagem de volta, Fortaleza e Ceará passam a viver a nova realidade. Não pensem que será fácil subir outra vez para a Série A. O objetivo envolve uma série de fatores. Um deles: com raras exceções, só aceita jogar na Série B quem não tem espaço na Série A. É complicado.