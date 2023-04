Diretoria do Ceará entre a cruz e a espada

Os resultados insatisfatórios do Ceará no início de 2023 criaram embaraços no setor diretivo do clube. Os fantasmas da repetição dos mesmos erros do ano passado começaram a visitar Porangabuçu. As semelhanças fizeram crescer o medo entre os dirigentes. Em 2022, o Ceará foi eliminado do Campeonato Cearense pelo Iguatu, eliminado da Copa do Nordeste pelo CRB eliminado da Copa do Brasil pelo Fortaleza. Como nenhuma posição drástica foi tomada pelo então presidente, Robinson de Castro, o time fechou o ano rebaixado para a Série B, culminando a crise com a queda do próprio Robinson.

Agora, ao contemplar a sequência de insucessos como a perda do campeonato estadual, eliminação da Copa do Brasil e péssimo começo na Série B nacional, o alto comando alvinegro resolveu não correr o risco de tropeçar na mesma pedra que Robinson tropeçou. Não quis se expor a acusações de omissão. Então, num julgamento sumário, executou o técnico Gustavo Morínigo. E logo colocou no lugar Eduardo Barroca, que já está trabalhando. A diretoria, entre a cruz e a espada, livrou-se do pecado da omissão, mas assume o risco da precipitação. Tudo vai depender dos próximos resultados.