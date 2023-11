Derrotas seguidas geram insegurança e desconfiança

O jogo Fortaleza x Flamengo, amanhã, às 16 horas, no Castelão, passou a ser um desafio maior do que o próprio desafio que é ganhar do Flamengo. É o Fortaleza contra seus seguidos insucessos, querendo mostrar que não sofreu abalo com a perda do título de campeão da Copa Sul-Americana. Um Fortaleza ainda capaz de buscar uma vaga na pré-Libertadores. Um Fortaleza capaz de mostrar que as derrotas para o Atlético-MG (3 x 1), Bahia (2 x 0) e Vasco da Gama são coisas do passado. São pequenos fantasmas que terão de ser espantados, antes que se tornem fantasmas de maior porte.

Uma vitória sobre o Flamengo fará retornar ao Pici a serenidade necessária. E, com a serenidade, a certeza de que o time tem potencial buscar uma posição entre os seis primeiros. Quero acreditar que somente agora o Lion se desvencilhará de vez da frustração sofrida em Punta del Este. Na derrota recente para o Atlético, em Belo Horizonte, não deve ter sido fácil fingir que não doeu ou que o elenco não sentiu na alma e no corpo a derrota, nos pênaltis, para a LDU. Quer queiram quer não, houve o desgaste da viagem, o desgaste do jogo e o desgaste emocional. Uma vitória sobre o Flamengo será um remédio de efeito imediato.

Dois jogos

É bom frisar que o Fortaleza tem dois jogos apenas que os adversários. Falta jogar contra o Botafogo e contra o Cruzeiro. São seis pontos. Portanto, não obstante ter pedido o contato mais próximo com a turma da frente, há ainda chance de o Leão reagir como reagiu no ano passado. Não duvidem do que o Fortaleza será capaz de fazer.

Técnico

A torcida do Fortaleza já imaginou o time sem o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda? Há os que não admitem tocar nesse assunto. Seria proibitivo. Mas, de uma forma ou de outra, um dia terá de acontecer. É normal. Quando Rogério Ceni foi embora, jamais se admitia que viesse um capaz de mostrar melhor serviço do que ele. Veio. E foi exatamente o Vojvoda.

Vitória

O Ceará cumpre o que lhe resta na Série B nacional deste ano. A vitória sobre o Sport, que então era vice-líder, trouxe a certeza de que, a despeito de todos os problemas, o Vozão pode mais. O Botafogo-SP é irmão gêmeo quanto à campanha. São semelhantes em triunfos e fracassos. Vizinhos de virtudes e infortúnios. Vozão, 46 pontos, 11º; Botafogo, também 46 pontos, 12º.

Indagação

A torcida do Ceará quer mais saber do futuro do que do presente. Não está interessada em saber quem é o Vozão. Está interessada em saber quem o Vozão será. O ano 2023 é terminal. O ano de 2024 é inicial. Um, sainte; outro, chegante. Um, cena final; outro, cena de abertura. Um foi. O outro será. Há uma incógnita predominante.

Resposta

A resposta da diretoria do Ceará é aguardada com ansiedade. Que política será posta em prática: a do medo ou a da ousadia? A do subterfúgio ou a da transparência? A da verdade ou a da mentira? A do sentimento pelo clube ou a das vaidades pessoais? Serão dirigentes de segunda ou dirigentes de primeira? Como diz a velha frase: perguntar não ofende.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil