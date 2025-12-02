Definição pelo saldo de gol

Na reta final, a Série A nacional tem sido de incertezas e apreensões para os times que ainda têm chances de classificação. Nas duas últimas rodadas, quem já parecia eliminado poderá subir e quem já parecia classificado poderá descer. São as reviravoltas da vida.

Há quem já esteja olhando para o saldo de gols porque muitos terminarão com a mesma pontuação e o mesmo número de vitórias. Há ampla possibilidade de o atual Campeonato Brasileiro da primeira divisão ter a mais complicada definição para a última vaga na Série A de 2026.

Em 2020, o Fortaleza classificou-se porque tinha melhor saldo de gols. Fortaleza e Vasco terminaram com 41 pontos, cada. O mesmo número de vitórias: 10. O mesmo número de empates: 11. E o mesmo número de derrotas: 17. O Leão tinha saldo negativo de 10 gols. O Vasco tinha saldo negativo de 19 gols. O Leão subiu.

É possível que haja empate entre vários clubes, quer no número de pontos, quer no número de vitórias. Então a definição acontecerá pelo saldo de gols. Portanto, não sofrer goleada poderá ser a salvação.

No momento

No quesito saldo de gols, o Ceará está na situação mais confortável. O Vozão tem saldo negativo de três gols. O Vitória, saldo negativo de 14 gols. O Santos, saldo negativo de 11 gols. O Internacional, saldo negativo de 12 gols. O Fortaleza, saldo negativo de 14 gols.

Segundo critério

No quesito número de vitórias, segundo critério de classificação, o Ceará também tem vantagem. O Vozão tem 11 vitórias. Já Vitória, Santos, Internacional e Fortaleza têm 10 vitórias, cada. Portanto, a disputa está acirrada em todos os critérios. Imprevisível desfecho nestas duas últimas rodadas.

Goleada

Há no ar a impressão de que o Flamengo aplicará uma goleada no Ceará. Todos os fatores favorecem ao campeão das Américas. O Maracanã será rubro-negro para festa do título da Libertadores. E mais ainda se ganhar do Ceará, conquistando o título de campeão brasileiro. Terá o Vozão força para desmanchar a festa do Flamengo?

Desfalques

Além das vantagens naturais do Flamengo, o Ceará ainda terá desfalques importantes como William Machado, Matheus Bahia e Pedro Henrique. Decididamente, três jogadores que fazem a diferença em suas posições. É muita falta de sorte do Vozão perder três jogadores assim, logo diante do melhor time das Américas.

Reação fantástica

Estou pensando como ficará o Castelão amanhã, quando o Fortaleza vai enfrentar o Corinthians. A torcida tricolor, mais uma vez, superlotará o estádio, máxime porque está no embalo da esperança, haja vista o exemplo de superação e dignidade do grupo. O que parecia impossível hoje está ao alcance tricolor. Fantástica reação.