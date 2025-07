De volta às nossas competições

Gostinho da casa. O nosso baião de dois. Já hoje, pela Série C, às 17 horas, nos Aflitos, em Recife, o Floresta enfrentará o Náutico. Uma vitória leva o Floresta para a zona de classificação. Também hoje, às 17:30, pela Série D, Grupo A3, tem Ferrão no PV diante do Sousa. O Ferroviário está na zona de classificação.

Na quarta-feira, dia 09 de julho, acontecerão as quartas de final da Copa do Nordeste: às 19:00, CSA x Ferroviário no Rei Pelé; às 21:00, na Ilha do Retiro, Sport x Ceará; às 21:30, na Fonte Nova, Bahia x Fortaleza. Jogos eliminatórios. É o retorno dos três grandes da capital, após a paralisação. Jogos muito difíceis.

No domingo, dia 13 de julho, a volta da Série A nacional. Será o clássico maior do nosso futebol: às 20:30 minutos, no Castelão, Fortaleza x Ceará. Não gostei do horário. Mas, como tem a final da Copa do Mundo de Clubes às 16 horas, empurraram o nosso clássico para às 20:30. Quem pode, pode!

Assim, após um mês de paralisação, Fortaleza e Ceará estão de volta. O Floresta, na Série C, teve sequência normal. Também tiveram sequência normal na Série D, Ferroviário, Iguatu, Horizonte e Maracanã.

Artilheiros

Na Copa do Nordeste, seis jogadores dividem a artilharia: Igor Bahia (CSA), Galeano (Ceará), Erick (Bahia), Alanzinho (Fortaleza), Neto Oliveira (Confiança) e Anselmo Ramon (CRB), com quatro gols cada. De certo modo, isso é bom porque não há concentração em um único jogador.

Isolado

Na Série A nacional, o artilheiro isolado é Arrascaeta (Flamengo) com nove gols. Depois estão Vegetti (Vasco) e Caio Jorge (Cruzeiro), com oito gols cada. A seguir, vem Pedro Raul (Ceará) e Reinaldo (Mirassol), com seis gols cada. Lucero, atacante do Fortaleza, com três gols, ocupa a sexta colocação entre os artilheiros.

Exemplo alagoano

Nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2025, um detalhe interessante: Alagoas é o único estado do Nordeste com dois representantes: o CRB enfrenta o Cruzeiro e o CSA enfrenta o Vasco da Gama. Pernambuco tem um representante: o Retrô. E a Bahia está representada pelo Bahia.

Exemplo tricolor

Apesar das crises, o Fortaleza é o único time do Nordeste do Brasil nas oitavas de final da Copa Libertadores. O Leão enfrentará o Vélez Sarsfield em dois jogos: dia 12 de agosto, uma terça-feira, às 19 horas, no Castelão, e no dia 19 de agosto, também uma terça-feira, às 19 horas, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires.

Conclusão

A Copa do Mundo de Clubes entra na reta final. De certo modo, desviou as atenções tirando o foco das competições locais, regionais e nacionais. Gradualmente, porém, já a partir da próxima semana, todas as atenções estarão de volta para o nosso baião de dois. Fiz essa pequena atualização, com foco nos clubes cearenses e do Nordeste.