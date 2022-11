De olho no Catar: o mês da Copa do Mundo chegou

No próximo dia 20, começa a Copa do Mundo do Catar. Pela primeira vez o maior evento do futebol mundial será no Oriente Médio. Costumes e cultura diferentes.

O Qatar é riquíssimo, graças às receitas com a exportação de petróleo e gás natural. É nesse cenário que a Seleção Brasileira buscará o hexa. Há vinte anos a Canarinho não conquista um título mundial. Estacionou em 2002. Esteve presente em todas, mas desde a Copa de 2006, despachada mais cedo. Em 2006, na Alemanha, o Brasil foi eliminado pela França (1 x 0), nas quartas de final. Em 2010, na África do Sul, o Brasil foi eliminado também nas quartas de final, perdendo para a Holanda (2 x 1).

Em 2014, em casa, no Mineirão, o Brasil foi eliminado na semifinal pela Alemanha (7 x 1). Em 2018, na Rússia, nas quartas de final, o Brasil foi eliminado pela Bélgica (2 x 1). E assim se passaram 20 anos. As Copas foram realizadas assim: cinco na América do Sul, três na América do Norte, uma na África, uma na Ásia e onze na Europa. Os países europeus têm 12 títulos mundiais: Itália (4), Alemanha (4), França (2), Inglaterra (1) e Espanha (1).

Já está na hora de a Canarinho retomar a hegemonia do futebol mundial. Mas está difícil...

Estreia

O Brasil estreará no dia 24 de novembro, às 16 horas (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Lusail, enfrentando a Sérvia. O estádio tem capacidade para 80 mil torcedores. É climatizado. Após a Copa, terá sua capacidade reduzida para apenas 20 mil torcedores. Então, os espaços vagos com a retiradas dos assentos serão ocupados por lojas, cafés, academias e clínicas médicas.

Convocação

Na próxima segunda-feira, dia 7 de novembro, às 13 horas, o treinador Tite divulgará a lista com os 26 jogadores que irão à Copa do Mundo do Qatar. A convocação acontecerá no auditório da sede da Confederação Brasileira de Desportos, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O prazo dado pela Fifa para o envio da lista dos convocados termina no dia 14 de novembro.

Sigilo

Uma pré-lista, com 55 anos, já foi enviada para a FIFA, cumprindo o protocolo que assim exige. Geralmente, a pré-lista é elaborada pelo treinador, sob sigilo absoluto. Mas, numa conversa com os seus netos, Tite deixou escapar o nome de três atletas que serão convocados por ele para compor a lista dos 26: os goleiros Alisson e Ederson e o lateral-esquerdo Alex Sandro.

Nomes

Alguém tem dúvida que Neymar e Vinícius Júnior estarão na lista? Pedro, atacante do Flamengo, vem jogando bem e tendo o apoio da crônica carioca. E o veterano Daniel Alves, 39 anos? O Puma afirma que ele sofreu contusão, mas Daniel nega. Daniel tem levado azar. Não disputou a Copa da Rússia exatamente porque, há poucas semanas antes da convocação, sofreu grave contusão.