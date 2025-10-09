Cuidado com os times da zona baixa
Leia a Coluna desta quinta-feira (9)
Não sei que se passa com o Ceará, quando enfrenta os times pendurados, ou seja, os ameaçados de rebaixamento. Teoricamente, essas equipes não deveriam oferecer resistência. Entretanto, não tem sido assim diante do Ceará. Não sei a razão dos insucessos do Vozão.
Quando enfrentou o Juventude, no Castelão, havia uma certeza de vitória do alvinegro cearense. Resultado: o Juventude venceu (0 x 1). Incrível. Gerou uma enorme frustração. Depois, ao enfrentar o Vitória, outro time da zona, mais uma derrota do Ceará. Mais uma frustração.
Agora, o Ceará vai enfrentar o Sport, o lanterna da Série A nacional. O jogo será na Ilha do Retiro. O Sport está praticamente rebaixado. Mas segue na luta. Cabe uma observação: na rodada passada, o Sport empatou (1 x 1) com o Cruzeiro (3º colocado) em pleno Mineirão.
O Ceará tem de estar ligado. O empate do Sport em Minas foi um recado direto. Ocupar a lanterna não significa certeza de vitória para os adversários. Portanto, o Ceará que se cuide.
Dúvida
A pergunta que continua dominando os assuntos tricolores é: o Fortaleza terá condições de permanecer na Série A? Resposta simples: tem. Mas, para isso, precisa melhorar muito a produção. E mais: jogar bem os dois tempos. Se assim não for, dificilmente alcançará seu desiderato.
Dificuldades
O Fortaleza terá na sequência: Vasco (Castelão), Cruzeiro (fora), Flamengo (Castelão), Santos (fora), Ceará (Castelão), Grêmio (Castelão), Bahia (fora), Atlético-MG (Castelão), Bragantino (fora), Corinthians (Castelão) e Botafogo (fora). Tem ainda um jogo atrasado (16ª rodada) diante do Atlético-MG em Minas.
O Vitória
Acontece que os concorrentes do Leão também terão as suas dificuldades. O Vitória terá na sequência: Bahia (Barradão), Santos (fora), Corinthians (Barradão), Cruzeiro (Mineirão), Internacional (Barradão), Botafogo (Barradão), Bragantino (fora), Sport (Ilha do Retiro), Mirassol (fora), Palmeiras (Allianz Parque) e São Paulo (Morumbi).
Peixe
O Santos terá na sequência: Corinthians (Vila), Vitória (Vila), Botafogo (Engenhão), Fortaleza (Vila), Palmeiras (Allianz Parque), Flamengo (Maracanã), Mirassol (Vila), Internacional (Beira-Rio), Sport (Vila), Juventude (Alfredo Jaconi) e Cruzeiro (Vila). O Santos tem um jogo atrasado (13ª). Será na Vila diante do Palmeiras.
Conclusão
Não tem vida fácil para ninguém. Quem está na zona baixa ou nas proximidades dela terá de ralar muito para garantir vaga na Série A de 2026. As dificuldades do Fortaleza existem. Mas os concorrentes terão dificuldades semelhantes. Há um nítido equilíbrio. A incerteza predominará até o fim.