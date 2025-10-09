Cuidado com os times da zona baixa

Não sei que se passa com o Ceará, quando enfrenta os times pendurados, ou seja, os ameaçados de rebaixamento. Teoricamente, essas equipes não deveriam oferecer resistência. Entretanto, não tem sido assim diante do Ceará. Não sei a razão dos insucessos do Vozão.

Quando enfrentou o Juventude, no Castelão, havia uma certeza de vitória do alvinegro cearense. Resultado: o Juventude venceu (0 x 1). Incrível. Gerou uma enorme frustração. Depois, ao enfrentar o Vitória, outro time da zona, mais uma derrota do Ceará. Mais uma frustração.

Agora, o Ceará vai enfrentar o Sport, o lanterna da Série A nacional. O jogo será na Ilha do Retiro. O Sport está praticamente rebaixado. Mas segue na luta. Cabe uma observação: na rodada passada, o Sport empatou (1 x 1) com o Cruzeiro (3º colocado) em pleno Mineirão.

O Ceará tem de estar ligado. O empate do Sport em Minas foi um recado direto. Ocupar a lanterna não significa certeza de vitória para os adversários. Portanto, o Ceará que se cuide.

Dúvida

A pergunta que continua dominando os assuntos tricolores é: o Fortaleza terá condições de permanecer na Série A? Resposta simples: tem. Mas, para isso, precisa melhorar muito a produção. E mais: jogar bem os dois tempos. Se assim não for, dificilmente alcançará seu desiderato.

Dificuldades

O Fortaleza terá na sequência: Vasco (Castelão), Cruzeiro (fora), Flamengo (Castelão), Santos (fora), Ceará (Castelão), Grêmio (Castelão), Bahia (fora), Atlético-MG (Castelão), Bragantino (fora), Corinthians (Castelão) e Botafogo (fora). Tem ainda um jogo atrasado (16ª rodada) diante do Atlético-MG em Minas.

O Vitória

Acontece que os concorrentes do Leão também terão as suas dificuldades. O Vitória terá na sequência: Bahia (Barradão), Santos (fora), Corinthians (Barradão), Cruzeiro (Mineirão), Internacional (Barradão), Botafogo (Barradão), Bragantino (fora), Sport (Ilha do Retiro), Mirassol (fora), Palmeiras (Allianz Parque) e São Paulo (Morumbi).

Peixe

O Santos terá na sequência: Corinthians (Vila), Vitória (Vila), Botafogo (Engenhão), Fortaleza (Vila), Palmeiras (Allianz Parque), Flamengo (Maracanã), Mirassol (Vila), Internacional (Beira-Rio), Sport (Vila), Juventude (Alfredo Jaconi) e Cruzeiro (Vila). O Santos tem um jogo atrasado (13ª). Será na Vila diante do Palmeiras.

Conclusão