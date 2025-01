Copa do Nordeste sem precipitações

Nestas primeiras rodadas da competição, não há como tirar conclusões definitivas. É possível observar os senões. Isso é possível. Então, depois das análises, partir em busca dos graduais ajustes. Seria um milagre uma equipe já começar perfeita em suas linhas.

O Ceará não jogou bem na derrota (1 x 0) diante do Náutico. É claro que se esperava algo melhor. Mas não há motivos para precipitações. Não raro, equipes começam mal, mas vão ganhando consistência no transcorrer das disputas. É assim que acontece. Então, um pouco de calma pega bem.

Toda a apreensão com relação às derrotas do Ceará e do Ferroviário na estreia tem um motivo: os desafios de competições de alto nível que estão por vir. Como será o Vozão, quando chegar a hora de ingressar na Série A nacional? Realmente o nível do Campeonato Brasileiro é muito maior.

Há necessidade de muita sensatez. As primeiras impressões servem apenas como amostra. O padrão ideal vai sendo moldado a cada jogo. A adaptação dos esquemas. As variações. Enfim, a busca pela sintonia fina. Portanto, nada de precipitações.

Atacante

Pedro Henrique foi bem na estreia, quando da vitória (2x1) diante do Tirol pelo Campeonato Cearense. Na derrota para o Náutico, ele não repetiu a boa atuação. Mas isso é normal. É preciso mais tempo para o atleta alcançar uma melhor participação coletiva. Não pode ser em dois jogos apenas.

Não confundir

Alan Patrick, meia do Inter-RS, nasceu em Catanduva-SP. Tem 33 anos de idade. Patrick Alan, meia do Náutico-PE, nasceu em Ouro Preto, Minas Gerais. Tem 30 anos de idade. Alan Patrick foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Patrick Alan foi campeão mineiro da segunda divisão.

Primeiro clássico

Ferroviário e Ceará fazem domingo, no PV, o primeiro clássico do ano no futebol cearense (clássico da paz). Os dois estão vindo de derrotas. O Ceará perdeu para o Náutico. O Ferroviário perdeu para o Sport. Detalhe: antes, pelo “estadual”, o Ferrão havia perdido na estreia para o Horizonte. Portanto, o Ferrão vem de duas derrotas.

Estreia

O Fortaleza, que estreou na Copa do Nordeste, estreia segunda-feira, dia 27 de janeiro, pelo Campeonato Cearense. Enfrentará o Cariri, nova força da região na Série A local. Há grande expectativa sobre o que o Cariri apresentará, pois, no lugar dos tradicionais Icasa e Guarani, passa a representar Juazeiro na competição.

Esperança

A boa apresentação do Ferroviário diante do Sport, embora tenha perdido a partida, trouxe esperança de melhores dias para o Tubarão. Em linhas gerais, até mesmo a maioria da crônica pernambucana admitiu que o resultado justo teria sido o empate. Agora é conferir diante do Ceará, domingo, no PV.