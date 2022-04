Contraste que incomoda a torcida tricolor

A lanterna dá um sinal muito negativo. É como se seu time fosse o pior dos piores. O mambembe. Embora o tricolor esteja ocupando a última posição da Série A nacional, tal posição não retrata verdadeiramente o que é o Fortaleza. O Leão não é o pior dos vinte participantes. Ocasionalmente, após os dois jogos iniciais, ficou nesta incômoda posição. De qualquer forma, isso funciona como um alerta. Em 2021, a arrancada tricolor foi fulminante. Nos dois primeiros jogos, vitória sobre o Atlético-MG no Mineirão e goleada no Internacional (5 x 1) no Castelão. Agora, estreia com derrota para o Cuiabá no Castelão e derrota para o Internacional (2 x 1) no Estádio Beira-Rio. É claro que assusta essa diferença de caminhada inicial. Mas a tendência natural será o Fortaleza conquistar posições nas próximas jornadas. Amanhã, às 16 horas, no Itaquerão, o Fortaleza enfrentará o Corinthians, que ganhou do Botafogo (1 x 3) no Rio, ganhou (3 x 0) do Avaí em São Paulo e perdeu para o Palmeiras (3 x 0) na Arena Barueri. Na Copa Libertadores, o Corinthians é líder do Grupo E. E vem de uma vitória importante sobre o Boca Juniors (2 x 0). Portanto, as condições são bem favoráveis ao time paulista.

Adversário

O Bragantino, adversário do Ceará, hoje, às 16:30, no Castelão, é sempre muito perigoso. Continua com jogadores de boa qualidade como Aderlan, Lucas Evangelista, Sorriso, Ytalo, Helinho e Alerrandro. Aplicou 4 a 0 no Atlético Goianiense. E empatou com o São Paulo (1 x 1) no Estádio Nabi Abi Chedid. O Bragantino é o sétimo colocado.

Retorno

O Ceará terá a volta do ala Nino Paraíba. Isso é muito bom. Nino garante apoio ao ataque pela direita e tem cruzamentos muito precisos. Lamentavelmente, Lima não poderá jogar porque foi expulso na derrota para o Botafogo. Observo que com Lima, Vina e Mendoza em campo, as jogadas de ataque fluem melhor. Agora é saber a real situação de Mendoza, poupado no jogo anterior.

Foco

A campanha do Ceará na Copa Sul-Americana está excelente. Mas o time não pode desviar o foco da Série A do Campeonato Brasileiro. Para os nossos clubes, a Série A nacional, a meu juízo, é mais importante que as competições internacionais, que ainda são uma espécie de apêndice. São ainda um aprendizado gradual. Boa colocação na Série A é que garante vida longa na elite.

Dupla

Durante muito tempo, a melhor formação defensiva do Ceará era com Messias e Luís Otávio. Com Luís Otávio fora, Gabriel Lacerda entra. Lacerda teve um início vacilante, mas depois, mostrando personalidade, fez belas apresentações. Messias, no jogo passado, redimiu-se dos erros que fizeram a torcida protestar contra ele. Os dois podem formar também uma dupla muito sólida.