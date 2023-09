Contagem diferente na Série B

O Ceará conseguiu, com a vitória sobre o Londrina, encurtar a distância que o separa do G-4. Mas a contagem de pontos não pode ficar separada das observações sobre o número de jogos. O Vozão completou a 27ª rodada. Soma 41 pontos. Subiu para a oitava colocação. Está a apenas quatro pontos do último do G-4, o Novorizontino, que tem 45 pontos. Já hoje, no Estádio Novelli Júnior, o Ituano recebe o Vila Nova. Se houver vitória do Vila Nova ou empate, a vantagem do time goiano sobre o Ceará será ampliada.

No momento o Vila Nova está em sétimo lugar. E tem mais: no domingo, o Atlético-GO poderá ultrapassar o Ceará. No Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, o Atlético (9º) enfrentará o Juventude (6º). Se houver empate, o Atlético ultrapassará o Ceará. Se houver vitória do Juventude, o time gaúcho colocará mais três pontos de vantagem sobre o Ceará. No sábado, dia 09, há um jogo que também interessa ao Vozão: Sport x Criciúma em Recife. Então, tudo ainda depende de uma combinação de resultados para o Vozão alcançar seu desiderato. Mas o importante é o time de Vagner Mancini continuar a sua busca incessante por uma sequência de vitórias. Já foram duas consecutivas.

Confronto direto

O próximo jogo do Vozão será fundamental na sua luta para chegar ao G-4. Vai enfrentar exatamente o Novorizontino, o quarto do G-4 no momento. É aquele jogo do tudo ou nada. A partida será segunda-feira, dia 19 de setembro, às 21 horas, no Estádio Ismael de Biasi, em Novo Horizonte-SP.

Antes

Acontece que o Novorizonte, antes desse jogo com o Ceará no dia 19 de setembro, enfrentará o Avaí, no Estádio Ressacada, em Florianópolis. Esse jogo será no dia 11 de setembro, segunda-feira, às 20:30. Uma vitória do Avaí (16º) será muito importante para o Ceará. Pois deixará o Avaí com os atuais 45 pontos.

Interdependência

Pelo exposto até aqui, já se observa a interdependência de resultados. Um clube depende dos resultados dos outros concorrentes para saber como fica a sua situação. Acredito que isso continuará assim até a última rodada. Pelos menos no tocante às duas últimas vagas do G-4. Está uma corda de caranguejo.

Condição

Eu não sei a razão por que parte da crônica paulista já considera o Corinthians finalista da Copa Sul-Americana. O Corinthians tem mais história nas competições internacionais, inclusive títulos mundiais de clubes. Mas, na atual Série A nacional, o Fortaleza tem melhor campanha que o Corinthians. O Fortaleza é o 8º. O Corinthians é o 13º.

Reflexão

Sei que o Corinthians tem muito mais bagagem que o Fortaleza. O Corinthians foi campeão da Copa Libertadores, Campeão do Mundo em duas versões, sete vezes campeão brasileiro. Isso tem um peso. É claro. Não há como comparar a história de conquistas nacionais e internacionais. Mas, no momento, o Corinthians não está melhor que o Fortaleza. É possível dar Leão, sim.

