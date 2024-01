Começa a luta pelo hexacampeonato

O Fortaleza inicia hoje a sua jornada rumo ao inédito título de hexacampeão cearense. O Leão é um dos favoritos, até mesmo pela sequência exitosa que vem alcançando nos últimos anos. Dispõe do melhor elenco do estado e um treinador que conseguiu ter o time na mão. Isso é fundamental em qualquer disputa. Volto a explicar: ser favorito não é certeza de conquista. É apenas um indicativo de que as condições lhe são mais favoráveis. Mas é bom lembrar que há um rival disposto a tudo para impedir o objetivo tricolor.

Há um Ceará que mudou a filosofia de trabalho, já pela necessidade de correção de rumo, tendo em visto a frustração de não ter voltado para a Série A. A princípio, as atenções maiores ficarão mesmo concentradas nesta disputa isolada entre Fortaleza e Ceará. Pode ser que, dependendo dos resultados iniciais, o foco mude de posição. Às vezes, desponta no cenário uma equipe que surpreende. Ainda ontem o comentarista Wilton Bezerra lembrou a bela campanha do Horizonte em jornadas passadas. Enfim, uma coisa é o prognóstico. Outra coisa, bem diferente, é o resultado. Uma coisa é a análise inicial. Outra coisa é a análise final. Entre uma e outra, muita água passa sob a ponte. Vamos aguardar, pois.

Adversário

O Horizonte, adversário do Fortaleza, já viveu grandes momentos. Em 2011, na Copa do Brasil, empatou com o Flamengo (1 x 1) no Engenhão no Rio. No jogo de volta, no Domingão, em Horizonte, o Flamengo venceu (0 x 3). Na Copa do Brasil de 2012, o Horizonte enfrentou o Palmeiras no Domingão. Fez 1 a 0, mas perdeu de virada (1 x 3), sendo eliminado sem jogo de volta.

Um feito

Embora o Horizonte tenha sido eliminado nas duas ocasiões, não deixou de ser um feito notável. Conseguiu trazer o Flamengo e o Palmeiras para jogos oficiais em Horizonte. Seu jogo no Engenhão, no Rio de Janeiro, diante do Flamengo, ficou marcado pela bela atuação de Siloé, o destaque da partida. Repercutiu tanto que depois Siloé foi contratado pelo Internacional de Porto Alegre.

Objeção

A missão do Ceará no Campeonato Cearense é interromper a série de conquistas do Fortaleza. Em outras palavras: não permitir o hexacampeonato tricolor. O Vozão está cheio de caras novas. A política adotada seguiu o mais rigoroso critério, visando a evitar os grandes erros cometidos nas contratações feitas nos anos anteriores.

Avaliação

Quando uma equipe contrata elevado número de jogadores, torna-se muito difícil um diagnóstico antecipado. A análise pelo currículo não raro conduz a equívocos. É melhor aguardar um pouco para emitir opiniões seguras, baseadas na dinâmica dos jogos. Ainda assim, não dá para tirar conclusões nos primeiros jogos. É mais prudente aguardar um pouco mais.

Esperança coral

O Ferroviário estreia hoje, no PV, às 18 horas, diante do Floresta. O Ferrão, pela história, apresenta-se com maiores possibilidades de quebrar a supremacia do Leão e do Vozão nos últimos 28 anos. A eliminação em casa para o Asa, na pré-Copa do Nordeste, abalou confiança. Mas é um erro julgar o time por um único jogo oficial. Teoricamente ainda o vejo como o mais habilitado a tal proeza.

