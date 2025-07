Começa a era sem Vojvoda

Hoje, pela primeira vez, após quatro anos, o Fortaleza não terá no comando, à borda do gramado do Castelão, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Ele foi contratado em maio de 2021. Sua demissão aconteceu no dia 14 de julho de 2025. Foi o fim da fase mais gloriosa do Leão de Aço.

Hoje começa um novo tempo. Uma página que se abre, plena de expectativas e incertezas. É a estreia do técnico Renato Paiva, que terá de escrever agora a sua própria história. Cometerá grave equívoco quem fizer comparações. São fatos isolados. São profissionais diferentes.

Renato terá de imprimir o selo de sua própria história. A sua marca não terá nada a ver com o que passou. Exatamente aí começará uma nova era. Respeitar Juan Pablo Vojvoda será significativo sentimento de gratidão. Mas as coisas terão de ser separadas para o bem do próprio Fortaleza.

Costumo dizer que toda contratação é uma operação de risco. Maior risco ainda quando se trata de um técnico de futebol. Se vai dar certo ou não, só Deus saberá. Boa sorte, senhor Renato Paiva.

Derrota

Há dez dias, na Fonte Nova, o Bahia eliminou da Copa do Nordeste o Fortaleza. Ganhou pelo placar de 2 a 1, beneficiado por um frango do goleiro João Ricardo. Mas há que se reconhecer: o Bahia esteve sempre melhor. O Fortaleza deu fortes sinais da crise que experimenta. Jamais se encontrou em campo.

Estreia

Pelas circunstâncias atuais, o ambiente se mostra favorável ao Bahia. Mas uma estreia, principalmente de treinador, pode alterar o panorama. Renato Paiva mal teve tempo de chegar. E já terá de comandar a equipe. Mas o esforço da equipe leonina para mostrar serviço poderá surpreender.

Outro jogo

Distante, no Estádio Beira-Rio, o Ceará enfrentará o Internacional. O baixo rendimento apresentado na derrota para o Corinthians deixou sérias preocupações. Como o time terá o retorno de Pedro Raul e Pedro Henrique, surge a esperança de um melhor desempenho ofensivo. A ausência dos dois foi muito sentida no jogo passado.

Elenco

O Ceará tem anunciado contratações. E realmente é preciso. Não pode o Vozão ter apenas a conta do chá, ou seja, o suficiente para uma formação titular. Quando algum titular fica impossibilitado de jogar, há profunda queda de rendimento. A qualificação do elenco é que garante rotatividade com qualidade.

Mercado

Não está fácil contratar neste período. É mínima a disponibilidade de atletas que se encaixem nas posições de maior carência do Ceará. Entram aí o aspecto financeiro e o aspecto técnico. Não adianta precipitação apenas para dar satisfação à torcida. É um erro contratar por contratar. A cartada terá de ser certa, incisiva.