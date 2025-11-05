Cinco clássicos inesquecíveis

O primeiro clássico Fortaleza x Ceará, que eu vi, aconteceu no PV, no final de 1956. Jamais esqueci as defesas praticadas por Ivan Roriz, goleiro do Ceará. Ivan foi meu primeiro ídolo. Ele foi várias vezes campeão cearense pelo Vozão. Foi também campeão do Norte pela Seleção Cearense, em 1954.

Faz 69 anos que eu acompanho o clássico-rei. Vi de tudo. Alguns se perderam no tempo. Outros ficaram marcados como selo na minha memória. A perdido dos companheiros Gustavo de Negreiros e Denise Santiago, separei cinco. Se puxasse da memória, separaria muito mais.

Em 1971, no PV, Ceará e Fortaleza decidiram o Campeonato Cearense numa melhor de três. No primeiro jogo, o Ceará ganhou (1 x 0), gol de Gildo. No segundo jogo, deu empate (0 x 0). O Ceará sagrou-se campeão, com o empate (2 x 2) na terceira partida. Aos 45 minutos do segundo tempo, Epanor Victor fez o gol do título.

Em 1978, no Castelão, o famoso tetra estadual do Ceará. Gol de Tiquinho, aos 45 minutos do segundo tempo. Vitória (1 x 0) sobre o Fortaleza. O Castelão estava superlotado. Onofre Aluízio Batista, o Tiquinho, ficou imortalizado também na inesquecível narração do Gomes Farias. Tiquinho, o herói.

Até aqui, contei a história de duas decisões nas quais o Ceará sagrou-se campeão. Por pura coincidência, nos dois casos, os gols do título do Ceará aconteceram aos 45 minutos do segundo tempo.

Espetacular

Agora, o título do Fortaleza, campeão cearense de 2015. Eu estava narrando para a TV Diário. O Fortaleza jogava pelo empate. O jogo estava 1 x 1. Aos 45 minutos do segundo tempo, Assisinho colocou o Ceará na frente (2 x 1). Pronto, mais alguns minutos e o pentacampeonato estadual iria para Porangabussu.

Espetacular II

Agora era esperar alguns minutos. A torcida do Ceará já fazia a festa do penta estadual em 2015. De repente, aos 47 minutos do segundo tempo, cruzamento na área do Ceará. Cassiano empata (2 x 2) o jogo. A festa alvinegra se transforma em ruína. Cassiano, o herói, fez o Fortaleza campeão. Foi inacreditável.

No PV

Em 2001, houve um clássico Fortaleza x Ceará, no PV, às 10 horas da manhã. Superlotação. Sol pegando fogo. Uma loucura. Terminou empatado (3 x 3), com destaque para Finazzi pelo Fortaleza e Mota pelo Ceará. Foi um dos mais belos clássicos a que assisti.

Nove gols

Em 2006, um clássico com nove gols: Fortaleza 6 x 3 Ceará. Eu narrei para a TV Diário. Lembro que Rinaldo, em dia de grande inspiração, fez quatro gols para o Leão. No final, após nove gritos de gol, as minhas cordas vocais não suportavam mais. Garganta doendo. Dei graças a Deus, quando o árbitro terminou a partida.

Conclusão

Fiz um resumo de alguns clássicos sensacionais. Amanhã, tem mais um clássico-rei no Castelão. Que seja tão emocionante quanto os aqui citados. Dedico estas minhas lembranças a dois ídolos inesquecíveis: Gildo Fernandes de Oliveira (Ceará) e Mozart Araújo Gomes (Fortaleza).