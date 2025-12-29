Centenário de um ídolo no futebol cearense

Hoje, faço uma justa homenagem ao saudoso treinador, Ivonísio Mosca de Carvalho. Se vivo fosse, teria, no dia 26 de dezembro passado, completado 100 anos de idade. As novas gerações não conhecem, na verdadeira dimensão, a importância dele na história do futebol cearense.

Ivonísio conhecia futebol dentro e fora de campo. Inteligente, arguto, percebia antecipadamente qualquer tipo de manobra que pudesse prejudicar o time sob seu comando. E, nas quatro linhas, sabia armar estratégias de acordo com o elenco disponível. Foi assim que obteve conquistas memoráveis.

O título invicto pelo Ferroviário, em 1968, foi prova de sua capacidade. E o bicampeonato pelo Ceará, em 1972, a confirmação da sua competência. No bicampeonato alvinegro de 1972, houve uma peculiaridade: Ivonísio exerceu as funções de técnico e supervisor. Foi brilhante nas duas.

Os notáveis feitos de profissionais assim não podem se perder no tempo. A história lhes reserva espaço especial na galeria dos vencedores. No centenário de nascimento do líder Ivonísio, fica o registro de nossa gratidão e de nossa saudade.

Depoimento

O Centro Cultural do Ceará, através de um vídeo, homenageou seu ex-treinador e supervisor campeão, Ivinísio. O depoimento de Ivonísio Mosca de Carvalho Filho relembra doces momentos em meio às emoções de jogos, viagens, vitórias e títulos. Juntos, o Ivonísio família e o Ivinísio treinador.

Início

Em 1949, ingressou no quadro de sócios do Ceará Sporting Club como observador de preparação do time. Em 1950, já era diretor de futebol. Assim participou do título estadual do Vozão em 1951 e do bicampeonato cearense de 1957 e 1958. Seu sonho, porém, era ser treinador.

Realização

Ivonísio treinou Nacional, Ferroviário, Guarany de Sobral e Ceará. Sonho realizado. Em 1968, como treinador, ganhou de forma invicta o título de campeão cearense pelo Ferroviário. Em 1970, chegou à final do Campeonato Cearense no comando o Guarany de Sobral. Em 1971 e 1972, o inesquecível bicampeonato pelo Ceará.

Postura

A carreira de Ivonísio Mosca de Carvalho foi marcada pelo alto grau de profissionalismo, dedicação e amor ao esporte. Tornou-se, então, muito respeitado e querido pela torcida cearense, recebendo também o reconhecimento da crônica esportiva. Alcançou o auge da carreira.

Despedida

No dia 8 de junho de 1975, Ivonísio faleceu. Tinha apenas 49 anos. Uma comoção nos meios esportivos. Uma multidão compareceu ao velório na sede do Ceará. Ele integra o rol dos mais brilhantes desportistas cearenses. O centenário de seu nascimento remete a uma releitura do importante legado que ele deixou. Uma bela lição de vida.