Ceará Sporting Club acima das vaidades humanas

O pior que tinha de acontecer ao Ceará em 2022 já aconteceu: eliminado do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e da Série A, de onde foi vergonhosamente rebaixado. Um ano de decepções. Há, porém, algo mais grave: o conflito interno. Este, sim, é perigoso. Se não for solucionado, o Vozão correrá o risco de cair para a Série C. Anotem a data desta advertência: 17 de novembro de 2022. Briga interna em time de futebol é a maior causa de fracassos em sequência. Conheci times que afundaram como consequência das vaidades humanas.

Dirigentes que pensaram somente em si, nas suas posições sociais e nos seus interesses. E deixaram de lado os interesses do clube. Não sei se é isso o que está acontecendo em Porangabuçu. Só sei que, enquanto o Ceará permanecia na primeira divisão, as coisas fluíam sem que viessem à tona as complicações e divergências interiores. Depois que o time foi rebaixado, estouraram bombas por todos os lados. Mas é preciso cuidado também com os que atiram mais gasolina para ver o circo pegar fogo. A oposição tem de ser responsável. A retomada do Ceará obrigatoriamente terá de passar pelo caminho da pacificação.