Ceará, os prós e contras da rodada

Resultados

Ao término da rodada, se acontecer o que foi exposto, o Sport e o Mirassol continuarão com 50 pontos. O América permanecerá com 47 pontos. E o Vila Nova também permanecerá com 46 pontos. Aí o Vozão chegará aos 48 pontos, encostando novamente no G-4.

Loteria

Contrário

Claro que pode dar tudo ao contrário do que foi tratado até aqui. Então, no caso, teríamos vitória do Sport, vitória do Mirassol, vitória do América-MG e vitória do Vila Nova. Aí seria o caso de uma Mega-Sena inversa. Nas elucubrações do esporte todos os cenários são admitidos.