Ceará enfrenta o maior das Américas

Estou tendo uma antevisão do Maracanã, quando Flamengo e Ceará estiverem em campo. A torcida rubro-negra fará a apoteose que o time campeão da Copa Libertadores merece. E, certamente, vai querer sacramentar, diante do Vozão, mais um título de campeão brasileiro.

Todas as festas e honras preparadas para um lado só: o lado flamenguista. A impressão que se tem é a de que o Ceará será submetido a uma situação de desespero, tal a diferença de forças em campo e nas arquibancadas. Caberá ao Ceará, humildemente, buscar a superação.

Enquanto o Flamengo é uma festa, o Ceará é uma preocupação. O Flamengo precisa vencer para antecipar a conquista do título nacional. O Ceará precisa vencer para seguir lutando pela permanência na Série A 2006. Um riacho alvinegro diante de um oceano rubro-negro.

Ainda bem que o futebol não permite resultados antecipados. Foi neste mesmo Maracanã que a Seleção Brasileira, com duzentas mil vozes a seu favor, perdeu o título mundial para o Uruguai. Tudo é possível.

Acontece

Não faz muito, no Castelão, o Fortaleza ganhou do Flamengo (1 x 0), jogo válido pela 30ª rodada. E, pela 18ª rodada, também no Castelão, o Ceará empatou (1 x 1) com o Flamengo. As circunstâncias, porém, eram diferentes. Hoje, tudo está favorável ao campeão das Américas.

Memória

No dia 02 de setembro de 2018, em uma manhã de domingo, o Ceará ganhou (0 x 1) do Flamengo no Maracanã. Presentes 61 mil torcedores rubro-negros. O Ceará, sob o comando de Lisca, lutava contra o rebaixamento. Everson, goleiro do Ceará, pegou tudo. E Leandro Carvalho, aos 45 da etapa final, marcou o gol da vitória. Incrível.

Goleada

Uma das maiores goleadas aplicadas pelo Flamengo, na atual Série A, aconteceu no jogo diante do Fortaleza no Maracanã: 5 x 0. O Leão já enfrentava uma séria crise, ainda sob o comando do ídolo Vojvoda. O Fortaleza sofreu um apagão. Mas, no jogo de volta, como citei, o Fortaleza fez bonito e venceu (1 x 0) no Castelão.

Pendurado

Os seguidos insucessos do Ceará trouxeram apreensão e desconforto para as últimas rodadas. A margem de dois pontos fora da zona de rebaixamento é insignificante, principalmente porque, dentre os concorrentes, é o Ceará que terá teoricamente os adversários mais difíceis: Flamengo e Palmeiras. Que situação, gente.

Concorrentes