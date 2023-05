Ceará em busca de melhor produção e vitória

Quem analisa os jogos de futebol pelo resultado, claro que gostou de o Ceará ter trazido de Campinas um ponto. Empate (0 x 0) com a Ponte Preta fora de casa, para a grande maioria dos torcedores, foi um bom negócio. Também acho. Tudo bem. Mas há uma preocupação que está martelando a consciência dos mais exigentes: é o baixo nível de futebol que o Vozão tem apresentado. O Ceará jogou quatro vezes. Perdeu para o Ituano (2 x 0) em Itu, perdeu para o Guarani (0 x 3) no PV, ganhou do ABC em Natal (1 x 2) e empatou (0 x 0) com a Ponte Preta em Campinas. Nestas quatro partidas, não apresentou uma proposta de jogo bem definida. Há uma confusão que embaralha tudo. É recorrente a perda de bola quando o time tenta organizar uma transição. Aí, põe a bola nos pés do adversário. E a defesa que se vire. Isso é apenas uma observação dentre tantas que podem ser citadas. Por exemplo: o apoio dos laterais. Há visível dificuldade quando tentam subir. É um deus nos acuda. Cacos de insegurança para todos os lados. Como o Eduardo Barroca chegou há pouco tempo, quero crer que encontrará uma solução para cada problema. Esperança sempre.

Adversário

O Vitória está bem no filme. É o vice-líder da competição com 12 pontos, um a menos que o líder, Criciúma. O Vitória, na estreia, goleou (3 x 0) a Ponte Preta no Barradão em Salvador. Goleou (0 x 3) o ABC no Frasqueirão em Natal. Ganhou (2 x 0) do Londrina no Barradão. E goleou (0 x 3) o Botafogo-SP em Ribeirão Preto. Detalhe: tem um jogo a menos que o líder.

Atacante

Quem está bem no ataque do Vitória é o atacante cearense Osvaldo, que brilhou no Fortaleza e no Ceará. Aos 36 anos de idade, Osvaldo mantém as características de um jogador veloz e driblador, que incomoda bastante seus marcadores. O auge da carreira de Osvaldo foi no São Paulo (2012 a 2014), quando foi convocado para a Seleção Brasileira.

Contraste

A campanha do Vitória é irrepreensível. É o único time da Série B com 100% de aproveitamento. O Criciúma só é líder porque tem um jogo a mais. Entretanto, tem apenas 86% de aproveitamento, pois, embora também tenha quatro vitórias como o Vitória, empatou com o Londrina (1 x 1). Portanto, uma previsão de jogo muito difícil para o Ceará.

Esperança

Uma vitória do Ceará, logo mais, fará o Vozão ganhar várias posições, pois chegará aos sete pontos. Como tem um jogo a menos, isso também pesará na definição das posições. Queira Deus tenha o técnico Eduardo Barroca conseguido passar para seus comandados o padrão e modelo que ele deseja dar ao Ceará. Como não há tempo para treinar, é necessário trocar o pneu com o carro em movimento.

Aniversário e eleição

Amanhã, a APCDEC (Associação Profissional dos Cronistas Desportivos do Estado do Ceará) completará 73 anos. Na sede, também haverá a eleição (de 08 às 14 horas) da nova diretoria. O atual presidente, Alano Maia, concluiu seu segundo mandato. A chapa, que será aclamada, tem na presidência Fran Nogueira e na vice Alano Maia. Fazem parte da chapa Edilson Filho, Bosco Farias, Nilo Facundo e Miguel Junior.

