Ceará em busca da terceira vitória consecutiva

No futebol brasileiro, a sequência de três derrotas é meio caminho andado para o treinador ser demitido. Já a sequência de três vitórias tem o poder mágico de consolidar posições. Se conseguir ganhar do Londrina, amanhã, no Estádio do Café, o Ceará chegará aos nove pontos consecutivos e aos 13 pontos no total. Afasta-se mais da zona de rebaixamento e entra na expectativa da parte alta da classificação. Londrina e Ceará são vizinhos nas posições e nos números de vitórias, empates e derrotas. A diferença está apenas no saldo de gols, favorável ao Londrina. O Vozão tem saldo negativo de três gols. O Londrina marcou oito gols e sofreu oito gols. Zerou. Portanto, a previsão é de um jogo muito equilibrado. Cabe aqui uma advertência: o segundo tempo do Ceará em Criciúma deixou muito a desejar. Admito o recuo para a administração de resultado, desde que o time tenha contra-ataques velozes. Recuar, sem opções ofensivas, é um erro grave. E esse erro o Ceará cometeu. Teve todo o espaço dado pelo Criciúma e não soube explorá-lo na devida conta. O técnico Eduardo Barroca deve buscar soluções, visando a evitar situações semelhantes nas próximas jornadas.

Horror

Não quero pegar pelo pé o atacante Guilherme Castilho, só em razão do incrível gol que ele perdeu diante do Criciúma. Um horror. O Ceará contratou Castilho por R$ 9,6 milhões. É a mais cara do futebol cearense. Já imaginaram se aquela chance tivesse sido perdida pelo atacante Clebão? Meu Deus. Clebão teria sido linchado. Mas, como foi Castilho, passou...

Injustiça

A torcida, quando marca um jogador, é cruel. Só enxerga os defeitos. E assim comete injustiças. Se Clebão tivesse vindo do Sul ou do Sudeste, comprado por R$ 9,6 milhões, certamente a crônica e a torcida teriam sido mais tolerantes com ele. Mas, como veio do Barbalha, não encontrou a mesma clemência dada a Guilherme Castilho. Dois pesos e duas medidas.

Desgaste

Mostrei a peregrinação do Fortaleza, que atuou em Porto Alegre, jogou em São Paulo e atuou em Belo Horizonte no curto espaço de uma semana. Como pode uma equipe manter ritmo intenso diante de tamanho desgaste. Não quero justificar com isso a derrota para o América em Minas. Mas seria injusto se dissesse que uma maratona assim não compromete a situação física do grupo.

Prioridade

Continuo considerando que o Fortaleza tem de dar maior atenção à Série A do Campeonato Brasileiro. As outras competições são apêndices. Na Copa do Brasil, virou utopia reverter a situação agora favorável ao Palmeiras. A Copa Sul-Americana deve ser tratada com atenção, até pelo dinheiro que rente, mas não como prioridade.

Ferrão

A campanha do Ferroviário está muito boa na Série D. Três jogos, três vitórias. Ganhou (2 x 0) do Fluminense-PI no PV, do Cordino (0 x 1) em Barra do Corda no Maranhão e ganhou (1 x 0) do Tocantinópolis no PV. A defesa coral está invicta. Seu próximo adversário será o Caucaia no PV. O Atlético-CE também faz boa campanha. Está na terceira colocação no mesmo grupo coral.

