Ceará e os fantasmas da Série C

Um dos orgulhos da torcida alvinegra é dizer que nunca participou da Série C nacional. Isso faz parte da velha rivalidade com os tricolores, numa referência clara ao período humilhante em que o Fortaleza passou na terceira divisão brasileira. Hoje, o Fortaleza está na Série A, na Sul-Americana e já disputou duas vezes a Libertadores. Enquanto isso, o Ceará é o lanterna da Série B, sem vitórias e saldo negativo de cinco gols. Até agora, tudo está dando errado para o Vozão. O mais preocupante é uma antiga deficiência ofensiva, que vem se arrastando e que voltou inteira na derrota diante do Guarani: erros de finalização. Houve um lance em que Nícolas e Luvanor participaram do mesmo lance que tinha tudo para ser transformado em gol, mas não passou de mais uma terrível decepção. Novas contratações estão aí. Agora é saber se resolverão o problema. O Ceará tem pressa. O objetivo é dar a volta por cima o mais rápido possível. Se a segunda divisão já é um retrocesso, a lanterna da segunda divisão é uma humilhação. Ainda bem que está apenas na segunda rodada. Ainda há tempo para as devidas correções. Mas não pode demorar muito. A lição sofrida no ano passado não está esquecida.

Destino

O mundo do futebol é um vasto terreno de contradições: glórias e frustrações, vitórias e derrotas. O técnico Rogério Ceni é o maior técnico da história do Fortaleza em todos os tempos, mas não conseguiu as graças da torcida do Flamengo, mesmo sendo campeão brasileiro na Série A. E, no São Paulo, onde foi idolatrado como goleiro, não consegue as glórias como treinador.

Treinador

Quem primeiro eu vi encantado com o trabalho do atual técnico do Fluminense, Fernando Diniz, foi o comentarista Wilton Bezerra. Desde o tempo em que Diniz dirigiu o Audax, sendo vice-campeão paulista em 2016, que Wilton enaltece as qualidades inovadoras desse treinador. Agora dando show no comando Fluminense, Fernando está sendo endeusado por todos.

Justiça

Na verdade, o Fluminense vem encantando, graças ao modelo que Diniz abraçou, inspirado no famoso treinador Pep Guardiola. Ele ganhou o título carioca, aplicando uma goleada no Flamengo (4 x 1) e já venceu seus dois jogos pela Série A, com o time atuando muito bem. Vi uma enxurrada de comentários de gente famosa, já pedindo Diniz na Seleção Brasileira.

Fluminense aqui

Sábado próximo, às 16:30, no Castelão, o Fluminense, de Fernando Diniz, enfrentará o Fortaleza. Grande oportunidade para ver bem de perto esta equipe que vem sendo alvo de tantos elogios. Será a mais importante partida do Fortaleza no atual momento em que terá jogos pela Copa do Brasil e pela Copa Sul-Americana. Prioridade tricolor, volto a dizer, terá de ser a Série A sempre.

Importância

Uma vitória do Fortaleza sobre o Fluminense terá uma repercussão enorme, já pelo encantamento que o Flu, comandado por Fernando Diniz, vem alcançando. O Fluminense e o Palmeiras estão sendo considerados os melhores do Brasil. O Palmeiras como time de resultado; o Fluminense por jogar bonito, daí alcançando resultados também. Oportuna chance para o Leão mostrar serviço.

