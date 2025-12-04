Ceará e Fortaleza, prêmio ou castigo

A rodada de ontem mexeu com os nervos e corações de alvinegros e tricolores. Cada um na aflição e na esperança. O Flamengo confirmou a consagração: além de maior das Américas, maior também do Brasil. Um Maracanã em festa. Apoteótica e merecida comemoração rubro-negra.

Mais uma vez repito a frase que uso nas reviravoltas do Leão: em verdade, em verdade, vos digo: o Fortaleza é além da imaginação. Que vitória soberba! Que saída da zona de rebaixamento! Que defesa heroica e salvadora de Breno! Que gols salvadores de Pochettino e Herrera! A torcida da fé. A vitória da fé.

O Ceará fez o que esteve ao seu alcance. Fechou-se. Jogou por uma bola que não veio. O Flamengo jogou pela bola que veio e muito mais. Dominou. Ganhou sem maiores esforços. O Ceará só arriscou nos últimos minutos. Parece que seu propósito era evitar a goleada. Evitou. Preservou o bom saldo de gols.

Ceará e Fortaleza, com 43 pontos, seguem pendurados, no limite. Impossível prever o destino de ambos. O Ceará fez boa campanha no começo, mas desandou no fim. O Fortaleza agigantou-se no fim, após os fracassos do começo. Pelas virtudes e erros, vão ao julgamento derradeiro.

Só Deus sabe quem, no veredicto da última rodada, receberá o prêmio ou o castigo.