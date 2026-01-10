Ceará e Fortaleza, os donos do Campeonato Cearense

Este fim de semana marca o tão esperado retorno de Ceará e Fortaleza às atividades oficiais. Incógnitas. Mil dúvidas nas necessárias adaptações e reformulações. Receitas menores, dinheiro curto. A realidade impõe medidas restritivas. Uma coisa era o time de Série A. Outra coisa, bem diferente, são os times de agora.

O Campeonato Cearense é tiro curto. Um torneio que exige resposta imediata. Começar ganhando é uma necessidade. Não sei ainda como alvinegros e tricolores vão encarar a competição. A própria fase de reestruturação dificulta a definição das equipes.

Li várias matérias sobre as prováveis escalações. Nada a ver com os times fortes de antes. Aliás, é bom mesmo nem fazer comparações. O que passou, passou. Agora é abraçar os grupos que aí estão. Cobrar desde o começo, mas sem os exageros da pressão.

Ceará e Fortaleza vão enfrentar equipes que foram vitoriosas nas estreias. O Vozão enfrenta o Floresta, que ganhou (0 x 2) do Tirol. O Fortaleza enfrenta o Ferroviário, que ganhou (0 x 1) do Maracanã. O recado está dado.

Donos

Há 30 anos, somente os dois subiram ao topo do pódio. São 16 títulos do Fortaleza e 14 títulos do Ceará. Os tabus existem. Há os que persistem por décadas, mas um dia será quebrado. Na atual temporada, haverá um novo campeão, que não Ceará ou Fortaleza?

Começo

O Ferroviário é sempre encarado como a terceira força do futebol cearense. E, como tal, teoricamente, tem condições de surpreender. Começou bem, ganhando do Maracanã, dentro do Estádio Almir Dutra em Maracanaú. Iguatu e Floresta igualmente começaram bem.

Ídolos

Sinto falta de ídolos no futebol cearense. Fazer campeonato sem a presença de ídolos é admitir um vazio. Fica faltando algo. Já imaginaram, na década de 1960, um Ceará sem Gildo e um Fortaleza sem Croinha? Há torcedor que vai mais aos estádios pela presença dos ídolos.

Nomes

Sinto a ausência de jogadores que fazem a diferença. Nas décadas de 1950 e 1960, vi craques inesquecíveis no PV. Mozart Gomes, ídolo do Fortaleza, encantava pelo futebol excepcional. Era gostoso vê-lo em ação. Outro, que eu gostava de ver jogar, era Haroldo Castelo Branco. A propósito, quem me dá notícias do Haroldo?

Cobertura