Ceará e Fortaleza, o amargo regresso

Uma rodada de esperanças e sofrimentos. Não deu. A cada mudança de placar em um estádio longínquo, as alterações nas posições mexiam, ao mesmo tempo, com os corações de diversos clubes. Fortaleza e Ceará até começaram bem. Saíram na frente diante de Botafogo e Palmeiras. Mas não tiveram sustentação.

Os dois times cearenses, para não depender de terceiros, tinham que se expor mais. E assim, tanto no Castelão, quanto no Estádio Nilton Santos, Palmeira e Botafogo fizeram valer a melhor qualidade do futebol eficiente, máxime no quesito finalização. O Palmeiras ganhou com sobras (1 x 3). O Botafogo ganhou com sobras (4 a 2).

Depois de tantos anos, o futebol cearense se retira da Série A nacional. É um duro golpe para quem aprendeu a conviver entre os melhores do Brasil. Um rebaixamento em dose dupla compromete a nossa imagem. É o alto preço pelos erros que se acumularam ao longo do certame.

O Fortaleza errou feio no começo da competição. O Ceará errou feio na reta final. Ambos deixaram tudo para a última rodada. O desfecho não poderia ter sido pior. Uma saída melancólica. Um amargo regresso.

Lamentável

A espetacular reação do Fortaleza na reta final gerou a expectativa de uma permanência. A rigor, o time se fez merecedor de uma classificação. O trabalho do treinador Palermo merece elogios porque recebeu um time desacreditado. Recuperou a qualidade perdida. Mas não foi suficiente na hora da última batalha.

Lamentável II

O Ceará cumpriu um roteiro diferente. Houve momentos em que a classificação parecia solidificada. Até mirou as competições internacionais. Parece ter sofrido um processo de acomodação. Quando abriu os olhos, foi tarde demais. Não conseguiu fazer as devidas correções. Sempre que precisou jogar ofensivamente, deu-se mal.

Classificação

O Vitória, com o técnico Jair Ventura, conseguiu um feito notável. Esteve na zona de rebaixamento na maior parte da rodada de ontem. Mas conseguiu ganhar (1 x 0) do São Paulo. Fez exatamente o que Ceará e Fortaleza não souberam fazer. Vitória minguada, mínima mesmo, mas na medida para a classificação.

Desaposentação

O Internacional fez algo inédito. Faltando apenas duas rodadas para o fim, foi buscar o técnico, já aposentado, Abel Braga. O Inter tinha sofrido uma goleada do Vasco (5 a 1). Abel perdeu na estreia para o São Paulo, mas ontem derrotou o Bragantino (3 x 1). Com as derrotas do Fortaleza e do Ceará, Abel Braga classificou o Inter.

Conclusão