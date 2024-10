Ceará de olho nos concorrentes

Na atual situação da Série B, com a pequena diferença de pontuação entre os que pretendem subir para a Série A, cada time examina os prós e os contras em relação aos concorrentes. Quem está fora mira o último do G-4, que hoje é o Mirassol. Todos estão querem derrubá-lo.

No mesmo instante em que o Ceará estiver entrando em campo na cidade de Itu, o Mirassol estará também entrando em campo no Estádio Maião, a sua casa. Enfrentará o Novorizontino. Os jogos começam às 17 horas. Os times estão se mirando (sem trocadilho).

Recentes resultados surpreenderam. A derrota do Sport para o Operário, na Ilha do Retiro, foi incrível. A lógica indicava que o Sport consolidaria a sua posição, mas deu tudo errado. Com isso, os times estão cada vez mais próximos.

Na Série B, até os dois primeiros, Santos e Novorizontino, ainda não mostraram um futebol superior. São os melhores, mas a produção irregular também os atinge. Já tropeçaram e poderão tropeçar novamente. A realidade está à vista de todos.

O Ceará, a despeito de não conseguir disparar, está na média de produção da Série B. Com um pouco mais de aplicação, poderá chegar lá. Ainda acredito.

Satélites

Há os times que estão em órbita, bem próximos do G-4. São pretendentes perigosos. Ficam ali, como se não quisessem nada, mas querendo. Além do Ceará, estão igualmente em órbita: Coritiba, Operário, América-MG e Vila Nova. No jogo de ida, no Castelão, o Mirassol venceu (1 x 2).

Aproximação

A derrota do Flamengo para o Fluminense evitou que o Mengão se aproximasse mais do Fortaleza. Acontece que o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Então, em caso de vitória do time carioca nesse jogo que falta, a distância para o Leão ficará reduzida a dois pontos.

Atrasado

O jogo a menos, que o Flamengo tem, está marcado para o dia 30 de outubro, uma quarta-feira, às 19 horas, diante do Internacional de Porto Alegre, no Estádio Beira-Rio. Será válido pela 17ª rodada. Na situação de hoje, o Flamengo é o quarto colocado e o Inter é o sexto.

Gramado

Anteontem, estive no Castelão. Vi de perto a situação do gramado. Acompanhei, com o secretário do Esporte, Rogério Pinheiro, o caprichoso trabalho de conservação do gramado. É criterioso, semelhante ao que eu vi na Europa. Parabéns ao secretário Rogério pelo empenho.

Excesso

A pergunta é: se o trabalho de conservação do gramado do Castelão é moderno e perfeito, qual o motivo de o gramado não alcançar o padrão desejado? Resposta simples: excesso de jogos. Gramado nenhum no mundo suporta a carga que está sendo imposta no Castelão.