Ceará de olho no G-4 mais uma vez

Amanhã, volta a campo o Vozão. Renovam-se as expectativas. Ganhar é preciso. A missão do Ceará é única: buscar uma vaga no G-4. Do quinto lugar para baixo não interessa. O Operário tem três pontos a menos que o Ceará. Está separado por quatro posições: Ceará é o sexto. O Operário é o 11º.

Mais uma vez, o Ceará é o favorito. Mas precisa transformar esse favoritismo em algo concreto, ou seja, uma vitória convincente e a soma de mais três pontos. O Vozão, diante do Mirassol, também entrou como favorito no Castelão. Jogou bem, mas terminou derrotado. É o que não pode acontecer novamente.

No jogo de ida, em Ponta Grossa, no Paraná, houve empate (0 x 0). Na época o Ceará era treinado por Vagner Mancini. O técnico do Operário era Rafael Guanaes, que continua no cargo. Os destaques foram Richard, goleiro do Ceará, e Rafael Santos, goleiro do Operário. Por isso mesmo o empate sem gols.

A rigor, o nível de produção das equipes permanece muito parecido. A vantagem do Vozão é jogar em casa. E, evidente, evitar surpresas como a aprontada pelo Mirassol. Vozão de olho no G-4, mais uma vez. Ganhar em casa virou obrigação.

Goleadores

Erick Pulga tem sete gols. É o melhor artilheiro do Ceará na competição. Saulo Mineiro, apesar de desperdiçar inúmeras oportunidades, já assinalou seis gols. Aylon, companheiro de ataque de Saulo Mineiro, também já marcou seis gols. O ataque do Ceará marcou 37 gols. É o melhor ataque da competição. Lourenço e Barceló, quatro gols cada.

Sem ilusões

Daqui até o dia 26 de novembro, uma terça-feira, o tempo será de incerteza sobre quem ganhará a vaga e quem ficará para o próximo ano. Faltam 14 rodadas. Entre os clubes a distância de pontos é pequena. Pelo visto, não adianta criar ilusões antecipadas. Na Série B, os times estão sempre muito próximos. Tudo pode acontecer.

Jogos a menos

O número de jogos pode ser um fator decisivo, na reta final do campeonato. O Sport de Recife tem dois jogos a menos. São seis pontos que o time pernambucano poderá somar. No momento, ocupa o sétimo lugar com 36 pontos. Se vencer os dois jogos, chegará à marca de 42 pontos. Vai para a briga.

Um jogo

Goiás e Operário estão com um jogo a menos. Ambos têm 33 pontos. Podem chegar a 36, número de pontos que o Ceará tem. Isso é um motivo a mais para o Ceará lutar por uma vitória hoje. Goiás e Operário são equipes que ainda podem chegar a uma pontuação animadora, capaz de colocá-los nas disputas pela ascensão.

Conclusão

Apesar das dificuldades naturais da Série B, o Ceará está na briga pela ascensão. É verdade que as oscilações preocupam. Geram incertezas e inseguranças. Mas todos os times estão oscilando. Não há uma equipe sequer mantendo uma regularidade. Os próprios times do G-4 também estão apresentando uma produção bastante irregular. Predomina uma incógnita.