Campeonato Cearense de Futebol, a bola da vez

Não tem coisa pior que recesso no futebol. Bola parada é campo fértil para fofocas. E bote fofoca nisso. As línguas de trapo espalham o que é verdade e o que não é. Nunca vi coisa para correr mais ligeiro do que notícia ruim. Ainda bem que já, já, começa o Campeonato Cearense. Graças a Deus.

Adoro o nosso feijão com arroz. Dizem que está ultrapassado. E daí? Mas tem história. Tem berço. Foi o começo de tudo. Sem ele, não haveria nada do que está aí. Foram os esforços dos pioneiros que garantiram as bases para as glórias de hoje. Luiz Esteves, Alcides Santos, Valdemar Caracas...

O Campeonato Cearense de 2024 será muito especial. Ceará e Fortaleza estão empatados no número de títulos: 46 cada. De 1996 até 2024, apenas Fortaleza e Ceará ganharam os títulos estaduais. O Leão faturou 17. O Ceará faturou 12. E são novamente os favoritos em 2025.

Correndo por fora, na tentativa de surpreender, o Ferroviário. É a terceira força do nosso futebol. Faz 29 anos que Ferrão não ganha um título estadual. O último foi o bicampeonato (1994/1995).

Campeões

O ranking dos campeões cearenses: Fortaleza, 46 títulos; Ceará, 46 títulos; Ferroviário, 9; Maguari, 4; América, 2; Orion,1; Tramways,1; Calouros do Ar, 1; Gentilândia, 1; Icasa, 1; Tiradentes, 1. Os títulos do Icasa e do Tiradentes foram no ano de 1992, quando a FCF proclamou quatro campeões (Fortaleza, Ceará, Icasa e Tiradentes).

Meu Bairro

Moro na Gentilândia há 77 anos. É o único bairro de Fortaleza que formou um time e ganhou o título de campeão cearense. Foi em 1956. Superou os grandes da capital: Ceará, Fortaleza e Ferroviário. No time campeão, três moradores do bairro: o goleiro Pedrinho Simões, William Pontes e Fernando Sátiro.

Interior

O único time do interior campeão cearense é o Icasa. Mas cabe uma observação: o título foi conquistado através de uma decisão administrativa da FCF, que, por circunstâncias emergenciais, teve de proclamar quatro campeões (Fortaleza, Ceará, Icasa e Tiradentes. Portanto, não foi um título isolado, com bola rolando.

Mais próximo

O Icasa foi o time do interior que mais perto esteve de ganhar o título de campeão cearense normalmente com a bola rolando. Foi cinco vezes vice-campeão cearense: 1993, 1995, 2005, 2007 e 2008. Bateu na trave cinco vezes. Hoje, o Verdão está fora da elite cearense. Lamentável.

Conclusão