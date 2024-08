Campeonato Brasileiro ou Copa Sul-Americana

Dilema para uns, tranquilidade para outros. Deve o Fortaleza dar prioridade a uma das competições ou encarar as duas com o mesmo grau de empenho e de responsabilidade? Cabe à comissão técnica do Leão avaliar as circunstâncias, visando a uma correta tomada de posição.

A Copa Sul-Americana tem um caminho mais curto para chegar ao título. São dois jogos das oitavas de final, dois jogos das quartas de final, dois da semifinal e um da final. Sete no total. Mas, pela tabela, há um espaço de tempo muito grande entre as fases. Por esse motivo, a competição termina somente no dia 23 de novembro de 2024.

A Série A termina no dia 8 de dezembro,15 dias depois do encerramento da Sula. A Série A tem 38 rodadas. Foram realizadas 21 rodadas. Faltam 17 rodadas. Mas, para o Fortaleza, faltam 18 rodadas, haja vista que o Leão tem um jogo a menos, pois teve adiado o jogo em que enfrentaria o Internacional pela 19ª rodada.

Embora com um número de jogos bem diferente, as duas competições acabam correndo paralelas. A Série A em um ritmo mais acelerado. A Sula com o freio de mão ligado. Digo mais uma vez: avaliar os prós e contras será fundamental.

Opinião

Na minha avaliação, ganhar a Série A do Campeonato Brasileiro seria mais importante do que ganhar a Copa Sul-Americana. Apesar de a Sula ser uma competição internacional, não é a de maior significado. A mais expressiva é a Libertadores. Vencer a Série A daria mais status ao Leão. Penso assim.

Cedo demais

Há quem diga que é cedo demais para se trazer à mesa de debates o tema de conquista de título do Campeonato Brasileiro, haja vista que ainda há muita água para passar sob a ponte. É verdade. Mas a empolgante campanha tricolor, com vitórias sobre os gigantes do futebol do Brasil, suscitou a esperança de uma conquista inédita.

Vozão em alta

O Ceará ganhou oito pontos nas últimas quatro rodadas da Série B. Quatro pontos fora de casa (Avaí 0 x 1 Ceará e América-MG 2 x 2 Ceará). Seis pontos em casa (Ceará 4 x 1 Botafogo e Ceará 3 x 1 Guarani). Isso trouxe um clima de esperança para alcançar o G-4. Mas será fundamental um bom resultado diante do Goiás, em Goiânia, segunda-feira.

Reforço

A iniciativa da diretoria na busca de reforços tem de ser ágil. O certame se desenvolve de forma muito rápida. Quem perder tempo na avaliação dos valores poderá também desperdiçar a chance de fortalecer o grupo. É bom deixar muito claro que existe significativa diferença entre contratação e reforço.

Tanto faz

Há quem entenda a necessidade de o Vozão melhorar o padrão de jogo. Tudo bem. Também acho. Mas, em certos momentos da competição, o resultado vale mais que a produção. Em síntese: mesmo atuando mal, se a vitória acontecer, é para ser comemorada. Na reta final, importante é pontuar.

