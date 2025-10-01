Calma, Pedro Raul! Você sabe

A vitória do Ceará no Estádio Morumbi ainda repercute. Fora de casa, aplicou 1 a 0 no São Paulo. Trouxe conforto ao alvinegro na classificação geral. Mas, deixando um pouco de lado o enfoque coletivo, o recado construtivo vai para o centroavante Pedro Raul. Admiro o futebol dele. É bom.

Pedro Raul não precisa se preocupar. Todos sabem que ele é goleador. Quando, porém, ocorre um pequeno jejum, observo os sinais de preocupação no atleta. Todo centroavante nato passa por isso. É normal. O melhor que ele faz é buscar a serenidade. E tudo o mais virá por acréscimo.

Aos 40 minutos da fase final, no jogo em São Paulo, Raul recebeu uma bola limpa, de frente para o gol. No lugar de finalizar, optou por tentar o drible em Enzo. Acabou desarmado. Perdeu a grande oportunidade de matar o jogo, pois o Ceará já vencia (0 x 1). Faltou-lhe a percepção de que o lance certo teria sido a finalização imediata.

A melhor parceria para Raul é a calma. A serenidade o fará optar pelo caminho ideal. Você não é o Pedro apóstolo, mas sabe o caminho das pedras. Ou melhor, o caminho do gol. Siga em frente. Situações confortáveis estão por vir.

O outro

Pedro Henrique foi muito feliz na conclusão do belo gol que marcou. Teve a calma para buscar o momento ideal. Tirou de tempo o goleiro do São Paulo, Rafael. Antes da chegada do zagueiro, Pedro colocou no canto. Belo gol. Jogar futebol é simplificar as coisas.

Observação

O técnico do Fortaleza, Martín Palermo, teve a felicidade de poder analisar o São Paulo, quando da vitória do Ceará. Certamente, tirou lições importantes. Qual o modelo tático ideal? O São Paulo vem ferido nos seus brios. Vem sob pressão. Foi vaiado. Humilhado. Vem com raiva.

Duas na trave

É bom frisar que o São Paulo também esteve perto da vitória. Antes do gol de Pedro Henrique, o São Paulo mandou duas bolas na trave. Bruno Ferreira teve sorte, pois, nos dois lances, já estava batido. No futebol como na vida, é preciso ter sorte. Nestes dois lances a sorte mostrou que estava de um lado só.

Difícil

Pelas atuais circunstâncias, o jogo de amanhã no Castelão, Fortaleza x São Paulo, será difícil. São dois times que precisam vencer. O Fortaleza, já pela pontuação que precisa para sair da zona baixa. E o São Paulo porque, depois de eliminado da Libertadores pela LDU, parece ter perdido a capacidade de reação.

Pela ordem