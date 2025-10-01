Calma, Pedro Raul! Você sabe
Leia a Coluna desta quarta-feira (1)
A vitória do Ceará no Estádio Morumbi ainda repercute. Fora de casa, aplicou 1 a 0 no São Paulo. Trouxe conforto ao alvinegro na classificação geral. Mas, deixando um pouco de lado o enfoque coletivo, o recado construtivo vai para o centroavante Pedro Raul. Admiro o futebol dele. É bom.
Pedro Raul não precisa se preocupar. Todos sabem que ele é goleador. Quando, porém, ocorre um pequeno jejum, observo os sinais de preocupação no atleta. Todo centroavante nato passa por isso. É normal. O melhor que ele faz é buscar a serenidade. E tudo o mais virá por acréscimo.
Aos 40 minutos da fase final, no jogo em São Paulo, Raul recebeu uma bola limpa, de frente para o gol. No lugar de finalizar, optou por tentar o drible em Enzo. Acabou desarmado. Perdeu a grande oportunidade de matar o jogo, pois o Ceará já vencia (0 x 1). Faltou-lhe a percepção de que o lance certo teria sido a finalização imediata.
A melhor parceria para Raul é a calma. A serenidade o fará optar pelo caminho ideal. Você não é o Pedro apóstolo, mas sabe o caminho das pedras. Ou melhor, o caminho do gol. Siga em frente. Situações confortáveis estão por vir.
O outro
Pedro Henrique foi muito feliz na conclusão do belo gol que marcou. Teve a calma para buscar o momento ideal. Tirou de tempo o goleiro do São Paulo, Rafael. Antes da chegada do zagueiro, Pedro colocou no canto. Belo gol. Jogar futebol é simplificar as coisas.
Observação
O técnico do Fortaleza, Martín Palermo, teve a felicidade de poder analisar o São Paulo, quando da vitória do Ceará. Certamente, tirou lições importantes. Qual o modelo tático ideal? O São Paulo vem ferido nos seus brios. Vem sob pressão. Foi vaiado. Humilhado. Vem com raiva.
Duas na trave
É bom frisar que o São Paulo também esteve perto da vitória. Antes do gol de Pedro Henrique, o São Paulo mandou duas bolas na trave. Bruno Ferreira teve sorte, pois, nos dois lances, já estava batido. No futebol como na vida, é preciso ter sorte. Nestes dois lances a sorte mostrou que estava de um lado só.
Difícil
Pelas atuais circunstâncias, o jogo de amanhã no Castelão, Fortaleza x São Paulo, será difícil. São dois times que precisam vencer. O Fortaleza, já pela pontuação que precisa para sair da zona baixa. E o São Paulo porque, depois de eliminado da Libertadores pela LDU, parece ter perdido a capacidade de reação.
Pela ordem
A propósito, o Fortaleza não tem mais que se preocupar com adversários. Pouco importa se São Paulo, Juventude, Vasco da Gama, Cruzeiro, Flamengo, Santos ou lá quem for. Ao Leão cabe buscar, com coragem, prudência, inteligência e organização o que lhe interessa: a vitória. É o caminho da salvação.