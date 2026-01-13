Calma! Nem Copa do Mundo começa bem

Gente apressada. O Campeonato Cearense começou agora. Foram realizadas apenas duas rodadas. E já há quem queira futebol de alta qualidade, perfeito em suas linhas. Não é assim. É preciso tempo para maturação. É preciso tempo para assimilação.

Há vários provérbios que cabem muito bem agora. Cito dois bem conhecidos: a pressa é inimiga da perfeição e o apressado come cru. Em outras palavras: a pressa leva a erros. Então, é melhor ter paciência na elaboração de um trabalho qualquer. Assim, as possibilidades de acerto são bem maiores.

Eu cobri vários jogos de abertura de Copas do Mundo. Em nenhum houve a qualidade esperada. Certamente pela ansiedade das equipes. Os jogadores sentem o peso da estreia. Só depois, nos jogos seguintes, relaxam. Situação válida para todas as competições, até para competições suburbanas.

Aos mais exigentes, uma sugestão: relaxem. Tenham paciência. Aguardem o desenrolar dos próximos jogos. Haverá o tempo certo para cobranças. É impossível querer perfeição agora.

Frear o mundo

Eu não sei a razão para tanta correria no mundo. Meu Deus, que desespero! As pessoas estão se atropelando nas ruas, no trânsito, nos empregos. Parece que o mundo vai acabar logo mais. A velocidade amplia o risco de não chegar. Está na hora de frear o mundo.

Frase

Mais uma vez, cito a frase do saudoso Belchior: “Era feito aquela gente honesta, boa e comovida, que caminha para a morte, pensando em vencer na vida.” Ora, se todos caminhamos para a morte, qual o motivo de tanta pressa, tanta cobrança, tanta pressão? Calma, gente!

Tempo certo

As coisas vão se ajustar no tempo certo. Há muita estrada pela frente. Estão a caminho a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série B nacional. Os ajustes serão graduais. E, claro, de acordo com as necessidades de cada disputa. A questão é não perder o tempo certo para as tomadas de decisão.

Erro

Cometerá grave erro quem fizer comparações entre o Fortaleza e o Ceará da Série A, do ano passado, com o Ceará e o Fortaleza de 2026. São duas situações completamente diferentes. Será muito dura e difícil a caminhada para voltar ao futebol da elite. Cobrar padrão Série A na Série B é utopia pura.

Nostalgia

Que alegria ao ver o Quixadá novamente na Série A cearense. O Quixinha, o Canarinho do Sertão. Lembrei da primeira transmissão que fiz direto de Quixadá, pela Rádio Uirapuru, em 1968. Foi a estreia do Quixinha na elite cearense. Fui com o Valmir Pessoa, que era irmão do José Pessoa de Araújo, dono da Uirapuru. Bateu saudade.