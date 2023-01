Bravos da bola de pito

Hoje, dois de janeiro. Daqui a pouco, fevereiro. Passa rápido. Olhar para trás somente se for para não repetir os erros. Há desafios de toda ordem. No futebol, não dá mais para esperar um título mundial com o modelo que vem sendo adotado. São 20 anos com a mesma fórmula. Antes do fim, fracasso. Nos últimos oito anos, a Argentina chegou a duas finais de Copa do Mundo. Perdeu uma, a do Maracanã; ganhou a outra, a do Qatar. Não custa nada uma espiada para ver como os argentinos estão chegando. São vizinhos, coladinhos.

Vem outro papo: já, já, começará o Campeonato Cearense de Futebol. Não terá a graça das grandes competições, mas tem o vínculo com a história. Berço de tudo. Alicerce sobre o qual estão montadas as atuais estruturas. Não existiria nada do que hoje existe, se não fossem os bravos pioneiros dos tempos da bola de pito. Por uma coincidência: o cenário inicial será o PVzinho de açúcar. Sim, o mesmo que foi inaugurado em 1941 como marco renovador. E ficou como praça principal até a inauguração do Castelão em 1973. O certame estadual, que já foi légua tirana com três turnos, hoje virou tiro curto: mal começa, já está acabando. O negócio é olhar para frente.

Velório

Começa hoje, no Estádio da Vila Belmiro, em Santos-SP, o velório do Rei Pelé. Uma despedida especial na cidade onde ele transformou em realidade todos os sonhos. Espero que se dê ao notável craque a dimensão inigualável que o fez superior a todos os demais craques do mundo. O País vai reverenciar seu maior ídolo.

Preferência

O treinador Pep Guardiola disse que prefere Messi a Pelé por ter visto Messi jogar de muito perto. Guardiola também explicou a razão por que considera Messi o melhor de todos os tempos. É um direito que Guardiola tem. Cada cabeça, uma sentença. Mas ele não é o dono da verdade. Apenas externou o pensamento dele sobre Pelé.

Não é o melhor

Eu também não considero Pep Guardiola o melhor treinador de todos os tempos. Prefiro os técnicos que eu vi mais de perto como Oliveira Canindé, Felinto Holanda, Washington Luiz, Francisco Diá... Esses, sim, sabem tirar leite de pedra. O Guardiola só trabalha em times cheios de craques. Assim, até eu. Queria ver se ele era bom mesmo, se fosse treinador do Quixadá, Calouros, Gentilândia...

Treinador

Se a CBF vai contratar um treinador estrangeiro, não sei. De repente, dirigentes da CBF chegaram à conclusão de que os nossos treinadores não sabem nada. São ultrapassados no tempo e no espaço. Depois da derrota do Brasil na Copa do Qatar, passaram a entender que gênios são Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Zidane...

Lição

Não sou contra a vinda de técnico estrangeiro para dirigir a Seleção Brasileira. Sou contra o modismo bobo, que contamina como Covid. Vejam o exemplo da Argentina: não precisou buscar técnico fora de casa. Com o treinador argentino, Alejandro Sabella, foi vice-campeã do mundo em 2014. Com o treinador argentino, Lionel Scaloni, sagrou-se campeão do mundo no Qatar. Logo...

