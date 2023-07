Botafogo, 40 graus!

O time da Estrela Solitária é a maior surpresa da Série A nacional de 2023. Certamente, poucos esperavam uma campanha tão bonita. São onze pontos de vantagem sobre o Grêmio, vice-líder da competição. Mas, de onde veio esta força? Como o técnico português, Bruno Lage, conseguiu montar uma equipe tão competitiva? Não sei. A verdade é que aí estão Lucas Perri, Di Placido, Adryelson, Philipe Sampaio, Marçal, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Tchê Tchê, Júnior Santos, Tiquinho Soares, Victor Sá... É o novo Botafogo, cheio de graça e de verdade.

O empate (2 x 2) com o Santos na Vila Belmiro, arrancado a pouco minuto do fim do jogo, revelou um Botafogo maduro, frio, inabalável, mesmo quando estava perdendo por 2 a 0. Em três minutos, o Botafogo empatou. Tiquinho Soares diminuiu para 2 a 1 aos 38 minutos do segundo tempo. E Adryelson fez 2 a 2 aos 41 minutos. Uma reação fantástica, de um time que joga com jeito de campeão. É cedo ainda para falar em título. Muito cedo, sim. A Série A está a apenas na 16ª rodada. Faltam três para fechar o primeiro turno. Há muita água para correr sob a ponte. Mas, por enquanto, é o Botafogo que encanta, como nos velhos tempos...

Campeão

O Campeonato Brasileiro teve início em 1971. Nesse modelo, o Botafogo foi campeão uma vez (1995). Por sinal, exatamente diante do Santos. Venceu o primeiro jogo no Maracanã (2 x 1) e empatou (1 x 1) na Vila Belmiro no jogo de volta. O artilheiro da competição foi Túlio Maravilha, centroavante do Botafogo, assim como Tiquinho Soares, do Botafogo, é o atual artilheiro.

Taça Brasil

O outro título de campeão brasileiro, conquistado pelo Botafogo, aconteceu no modelo da antiga Taça Brasil, diante do Fortaleza. Foi em 1968. O Botafogo empatou o primeiro jogo aqui, no Estádio Presidente Vargas (2 x 2), e ganhou a final no Maracanã por 4 a 0. O técnico do Botafogo foi Zagallo, que hoje está com 91 anos de idade.

Tricampeões mundiais

Dois anos depois de conquistar o título de campeão brasileiro pelo Botafogo, Zagallo conquistaria o tricampeonato mundial, comandando a Seleção Brasileira, na Copa de 1970 no México. Do time do Botafogo, que enfrentou o Fortaleza na final da Taça Brasil de 1968, dois jogadores também foram tricampeões do mundo no México: Paulo Cézar Caju e Roberto Miranda.

Manutenção

Há um longo caminho para a definição da Série A do Campeonato Brasileiro. Faltam três rodadas para fechar o primeiro turno. Depois, haverá as 19 rodadas do returno. Portanto, faltam 22 rodadas. Muita coisa poderá mudar. Grêmio, Flamengo e Palmeiras estão aí, vivos na competição. Portanto, tudo pode acontecer.

Conclusão

Até o momento, o brilho maior está com o Botafogo. Faz campanha impecável. Tem obtido vitórias que o credenciam a resultados ainda maiores. São exemplos a vitória sobre o Flamengo (3 x 2) no Maracanã, a vitória sobre o Corinthians (3 x 0) no Engenhão e a vitória (0 x 1) sobre o Palmeiras no Allianz Parque. O Botafogo ganhou consistência e confiança. Está no caminho certo.

